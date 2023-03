Latina in cammino verso le Amministrative. Primarie centrosinistra il 2 aprile tra Coletta, Fiore e Cosignani

LATINA – La marcia di avvicinamento alle prossime elezioni amministrative è iniziata ufficialmente a Latina, inaugurata da una parte dalla data in cui si terranno le primarie del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco, ovvero il 2 aprile, mentre dall’altra si attende il fine settimana per l’ufficialità sulla candidatura unica del centrodestra. Manca all’appello il Terzo Polo (indiscrezioni di stampa indicano l’ex arbitro di serie A, Gavillucci), non ancora pervenuto il Movimento Cinquestelle e gli eventuali i civici che decideranno di movimentare la competizione elettorale. Tra poco più di una settimana il quadro sarà chiaro almeno tra i due principali schieramenti, mentre dopo Pasqua, entro sabato 15 aprile dovranno essere depositate le liste.

Il nome di Matilde Celentano, ex capogruppo di Fratelli d’Italia nell’ultima legislatura è quello favorito, Il Messaggero scrive “deciso al 100%”. Dunque, Forza Italia avrebbe rinunciato ad avere il proprio candidato primo cittadino (lo aveva rivendicato il senatore Claudio Fazzone in più occasioni ipotizzando una donna), e avrebbe ceduto il passo al partito di Giorgia Meloni che alle regionali ha ottenuto a Latina e provincia un successo ancora superiore rispetto al passato. Ma l’ultima parola deve essere ancora detta in un vertice tra i leader dei partiti, Lega compresa.

Nel centrosinistra invece sarà l’appuntamento fissato per il 2 aprile a decidere chi correrà il 15 e 15 maggio (con ballottaggio eventuale il 28 e 29) tra l’ex sindaco Damiano Coletta per Latina Bene Comume, la ex consigliera del Pd Daniela Fiore e l’outsider Filippo Cosignani che si era candidato già nel 2011 e che precedentemente, con il sindaco Finestra, era stato consigliere comunale.

“Con piacere, orgoglio e senso di responsabilità, ho accettato la candidatura a Sindaco per le primarie del campo progressista del 2 aprile 2023. Ringrazio Latina Bene Comune e Latina 2032 per la fiducia e il mandato affidatomi”, ha scritto su Fb l’ex sindaco civico di Latina Coletta, sfiduciato dopo aver ottenuto il secondo mandato.

Nel Pd, invece, dopo la rinuncia alle primarie da parte del veterano Enzo De Amicis, capogruppo uscente in consiglio, e del presidente dell’Ater Marco Fioravante, è rimasto in campo il nome dell’avvocata Daniela Fiore che commenta: “È un orgoglio essere la candidata del Partito Democratico in questa stagione di grandi cambiamenti”. A lei e agli altri candidati, il segretario provinciale Omar Sarubbo rivolge un “in bocca al lupo”, augurandosi la vittoria di Daniela Fiore “che ben rappresenta – scrive in una nota – l’idea del nuovo PD che abbiamo costruito con il recente congresso che ha condotto Elly Schlein alla guida del Partito. Un partito con ambizioni di governo e, al contempo, radicale ed intransigente nella difesa dei diritti civili e sociali”.

Con loro se la vedrà il 2 aprile Cosignani che è riuscito a raccogliere le 200 firme necessarie all’autocandidatura.