Latina, Lucio Benacquista insignito della Stella d’Oro del Coni al merito sportivo

LATINA – Il presidente della Benacquista Latina Basket, commendator Lucio Benacquista è stato insignito della Stella d’Oro del Coni al merito sportivo. La cerimonia si è svolta oggi all’Hotel Fogliano a Latina dove il Presidente della Fip Gianni Petrucci ha consegnato l’onorificenza per l’impegno in ambito sportivo e sociale, alla presenza dello staff e degli atleti della prima squadra, del settore giovanile e del minibasket. Benacquista nel 2017 aveva già ricevuto dal Presidente del Coni, Giovanni Malagò la prestigiosa Stella d’Argento.

Alla base del riconoscimento ricevuto oggi, c’è il lavoro nello e per lo sport basato su condivisione e uguaglianza, mettendo in evidenza non soltanto il basket tradizionale (dal minibasket alla Serie A2) ma anche il basket in carrozzina, il basket dei sordomuti, il basket per i ragazzi del Centro Diurno Salvatore Minenna.

La cerimonia è stata anche l’occasione per presentare il libro “55 anni di lavoro e sport della famiglia Benacquista” in cui è stato riassunto il lungo cammino lavorativo e sportivo con cui la famiglia Benacquista ha dato lustro alla città di Latina.

Presenti al tavolo delle autorità anche il fiduciario Coni Dott. Daniele Zemella, che ha portato i saluti e una lettera del Presidente Giovanni Malagò, e altre cariche della Federazione: il Segretario Generale Dott. Maurizio Bertea, il Presidente del Comitato Fip Lazio Dott. Stefano Persichelli, e il Vice Governatore dell’area Lazio del Panathlon Ing. Umberto Martone.