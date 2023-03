Latina, pratiche Uma a rilento, Tiero bacchetta il Comune

LATINA – «Spiace registrare che a distanza di diverse settimane dalla richiesta di semplificazione per il rilascio delle pratiche Uma, nulla sembra muoversi al Comune di Latina. Ho chiesto e ottenuto un incontro con il commissario prefettizio dottor Carmine Valente, finalizzato ad avere garanzie sullo snellimento di queste pratiche. Purtroppo, devo constatare che nonostante abbia ricevuto dallo stesso commissario, rassicurazioni sulla risoluzione della problematica, ad oggi permangono notevoli disagi per tanti imprenditori agricoli di Latina». Lo dichiara in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Enrico Tiero che segnala da parte della categoria (Utenti di Motori Agricoli) “tempi di consegna lunghi dei libretti Uma, in media dai 25 ai 45 giorni tanto da mettere in crisi in particolare sia gli imprenditori agricoli che effettuano coltivazioni in serra, che gli allevatori di bestiame”.

Sotto accusa “la nuova modalità innovativa per le pratiche agricole” ovvero “l’uso della piattaforma ‘Impresa in un giorno’ da parte dell’ufficio Uma di Latina”. «Ho rilevato – scrive Tiero in una nota – già da tempo che ai fini di una maggiore semplificazione delle procedure a mio giudizio occorrerebbe favorire un accesso diretto al sistema regionale per poi procedere attraverso i centri di assistenza agricola alla stampa del libretto Uma, una volta validato. Al Comune di Latina rimarrebbe comunque la funzione di controllo unitamente alla Regione stessa e alla Guardia di Finanza.

Sempre per venire incontro alle esigenze degli agricoltori ho chiesto l’abbattimento della tassa istruttoria per le pratiche riguardanti l’assegnazione del gasolio agevolato, fardello insostenibile per buona parte della categoria degli agricoltori. Si è assistito ad una quadruplicazione dell’importo per chi superava 5.000 litri”.

Tiero sottolinea che “nonostante ripetuti solleciti ed un incontro con il commissario Valente, il quadro è rimasto sostanzialmente invariato. Anzi la situazione si è ulteriormente aggravata” e avverte: “Considero a questo punto necessario interessare la Regione Lazio, affinché valuti la possibilità di nominare un commissario ad acta che provveda a ripristinare la corretta funzionalità delle procedure di rilascio dei Libretti Uma da parte del Comune capoluogo”.