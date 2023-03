Latina Scalo – Il gruppo Scout celebra 50 anni di fondazione.

LATINA SCALO – Il gruppo Scout Agesci Latina 3 compie 50 anni, fu fondato il 15 marzo 1973 per l’iniziativa del parroco Don Vincenzo Faustinella ed alcuni giovani Capi. La prima uniforme dell’associazione era contraddistinta dal fazzolettone rosso/blu: rosso come il vigore, l’energia e la carica che i giovani scout devono portare con se ogni giorno e blu come l’altruismo e la generosità che li contraddistingue. Poi nel 1988/84 il gruppo inizia a crescere con le varie unità reparto noviziato /clan. Attualmente il gruppo è costituito da circa 110 persone di cui 95 ragazzi suddivisi nelle varie Branche a seconda delle attività e 15 Capi Animatori. Per festeggiare il 50esimo anno il gruppo si è recato all’udienza generale del Santo Padre a Roma in piazza San Pietro a cui sono stati portati dei doni dai ragazzi scout. A tale evento hanno partecipato circa 200 persone tra capi/ragazzi , genitori ed ex scout. Il Gruppo ha in programma una serie di iniziative che si svolgeranno nei prossimi mesi, con l’obiettivo di rendere la comunità cittadina di Latina Scalo piu consapevole dell’importanza della partecipazione attiva al bene comune cogliendo l’occasione per riflettere sull’educazione dei giovani e sul senso gratuito del servizio al prossimo.