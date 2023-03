Latina, trova un portafogli con 1850 euro e lo porta in Questura: restituito a una studentessa cinese

LATINA – Ha avuto un lieto fine la storia di una studentessa cinese che aveva smarrito a Latina il portafogli con dentro documenti, carte di credito e ben 1850 euro in contanti che dovevano servire per il soggiorno-studio. Provvidenziale, un onestissimo 70enne che ha trovato il portamonete nel parcheggio di un centro commerciale cittadino e prima che finisse nelle mani sbagliate l’ha portato in Questura.

Quando il gentile signore si è presentato ai poliziotti, sono immediatamente scattate le ricerche per rintracciarne, attraverso i documenti, il proprietario e grazie agli accertamenti effettuati in breve tempo si è riusciti a risalire all’identità della studentessa cinese di 23 anni, temporaneamente domiciliata a Latina. La ragazza aveva perso il portafogli poco prima e non aveva ancora presentato denuncia di smarrimento.

Possiamo solo immaginare la felicità di quei momenti, documentata poi dalla foto scattata con la commissaria capo Valeria Morelli che le ha restituito quando smarrito. La studentessa era infatti corsa in Questura convinta di poter recuperare solo i suoi documenti, ma al contrario nel portafogli c’era proprio tutto.

“La ragazza si è mostrata emozionata per il ritrovamento del portafogli e del denaro in esso contenuto e visibilmente commossa per il nobile gesto dell’uomo, sebbene non abbia potuto ringraziarlo personalmente in quanto questi ha preferito rimanere anonimo”, spiegano dalla Questura sottolineando il “gesto di grande civiltà e rispetto delle regole”.