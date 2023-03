Linea ferroviaria in tilt, pesanti disagi sulla linea Roma – Formia

LATINA – Pesanti i disagi alla circolazione dei treni nel pomeriggio di oggi, la circolazione è in graduale ripresa sulla linea Roma – Formia/Nettuno in direzione Roma, ma permane sospesa in direzione Formia per consentire le operazioni di ripristino del regolare servizio.

Sulle linee Roma – Frascati/Albano/Velletri e Roma – Cassino la circolazione ferroviaria è in graduale ripresa con rallentamenti fino a 90 minuti, variazioni e cancellazioni.

Un inconveniente tecnico ha interessato la linea elettrica di alimentazione dei convogli causando un incendio che ha interessato due vagoni di un treno merci. Prosegue l’intervento dei tecnici di RFI e Vigili del fuoco, seguiranno aggiornamenti.