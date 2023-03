“Morti inaccettabili”: il vescovo di Latina Crociata dialoga con gli studenti del Galilei-Sani

LATINA – L’ISS Galilei-Sani di Latina inaugura un ciclo di incontri con autori, esperti e rappresentanti delle istituzioni socio-culturali per proporre occasioni di approfondimento sui temi della letteratura, dell’arte e dell’attualità. “Questo nuovo progetto, denominato “Conversazioni al Galilei-Sani” – spigano in una nota dalla scuola di Latina – seguirà le modalità dell’intervista e del dialogo interattivo tra ospiti e studenti, allo scopo di promuovere la fruizione della cultura in maniera dinamica e partecipativa.

Protagonista del primo appuntamento in programma mercoledì 29 marzo alle ore 10:30, nell’Aula Magna dell’istituto, sarà il vescovo di Latina Mons. Mariano Crociata. “La sua relazione, favorirà una riflessione sul fenomeno delle migrazioni con uno sguardo particolare alle tragedie che purtroppo si consumano nell’area del Mediterraneo – si legge ancora nella nota – L’intervento, dal titolo “Morti inaccettabili”, intende portare l’attenzione sull’imperativo umanitario che sollecita tutti noi a ribadire l’assoluta importanza dei valori etici, che possono essere interiorizzati e tradotti in azione se guidati dalle luci della conoscenza e della ragione”.

L’incontro, introdotto dalla prof.ssa Martina Caschera e moderato dal prof. Clemente Ciammaruconi sarà corredato dai saluti del dirigente scolastico Antonio Tubiello e dal contributo della prof.ssa Tatiana Falsini che illustrerà l’opera “ A Ragusa, a Lampedusa, a Lesbo…Dio piange con noi”, dell’artista Michel Pochet, scelta come significativa allegoria della tematica affrontata.