Nove cuccioli salvati dalla Polstrada, erano sulla Pontina in una scatola di cartone

LATINA – Gli agenti della Polizia stradale, con il supporto anche dell’azienda Abc, hanno salvato nove cuccioli di cane abbandonati in una scatola di cartone sulla Pontina. Erano sul ciglio della strada, all’altezza del chilometro 78.200. I cuccioli in buona salute, meticci molossoidi sono stati salvati dopo che gli agenti hanno bloccato il traffico per precauzione. Sono stati rifocillati e sul posto è intervenuto il veterinario che li ha visitati, nessuno di loro aveva il microchip. Ora sono stati consegnati a una struttura pubblica in attesa di adozioni.