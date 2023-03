Novità in casa Udc a Latina, il coordinatore provinciale è Alessandro Paletta

LATINA – Cambio della guardia nell’Udc a Latina. Il Segretario Nazionale dell’UDC, On. Lorenzo Cesa, al termine di una riunione che si è tenuta a Roma ha nominato l’avv. Alessandro Paletta nuovo coordinatore provinciale. L’avv. Alessandro Paletta, noto professionista pontino, già in passato è stato impegnato in politica con ottimi risultati raggiunti.

“Ringraziamo Mario Tortorelli – afferma l’On. Cesa – per tutto il lavoro profuso per il partito sino ad oggi, non ultimo, nelle scorse elezioni regionali. Siamo certi che questo nuovo coordinamento

provinciale porterà un valore aggiunto anche nei prossimi appuntamenti elettorali in programma in provincia di Latina in cui l’UDC sarà senz’altro protagonista”.

Parole di ringraziamento sono state espresse anche dal nuovo coordinatore provinciale dell’UDC, l’avv. Alessandro Paletta che ha affermato: “Ringrazio l’On. Cesa e tutto il partito provinciale per

la stima e la fiducia accordatami. Sono sicuro che l’esperienza maturata in questi anni mi aiuterà a dare un fattivo contributo al partito che ha già iniziato un grande lavoro al suo interno, su tutto il

territorio provinciale, per tornare a essere incisivo nelle scelte politiche che riguardano il nostro territorio”.