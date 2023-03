Oroscopo del giorno 10 Marzo 2023 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

La Luna è in trigono con Urano nel vostro segno e dal punto di vista sentimentale annuncia un clima abbastanza stabile tra le coppie che si conoscono da molto tempo. Per le altre sono previsti dei cambiamenti o un’evoluzione del rapporto. Single: è possibile che alcuni di voi vengano catturati in un vortice di incontri o avventure effimere, ma a quanto pare, per il momento, ciò vi fa sentire contenti. A lavoro l’atmosfera è tesa e sarete costretti a camminare sulle uova per non offendere qualcuno. Per quanto riguarda la salute, lo stress accumulato si farà sentire: concedetevi delle pause e cercate di rimanere positivi.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 aprile – 20 maggio)

La Luna è in quinconce con Plutone nel vostro segno. In coppia, si annunciano forti emozioni e possibili tensioni: se il partner vi confessa qualcosa di spiacente, pensate che una colpa ammessa dovrebbe essere per metà perdonata. Single: non è un buon giorno per conoscere nuove persone. A lavoro l’aspetto astrale non favorisce la prosperità: potreste sentirvi bloccati e le vostre idee non saranno all’altezza: fate un passo indietro e pensate a delle soluzioni. La salute non è al top: sarà necessario rilassarvi e trovare un modo per dimenticare le vostre ansie.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 maggio – 21 giugno)

La Luna è in trigono con Urano nel vostro segno. Sentimentalmente l’aspetto astrale è favorevole. In coppia, insieme al partner riuscirete a portare delle novità al rapporto che vi permetteranno di uscire dalla routine. Single: un incontro è molto probabile e potrebbe trattarsi di una persona che riuscirà a sedurvi. A lavoro i pianeti, in transito nel vostro segno, favoriscono lo sviluppo delle attività: i progetti avanzano senza problemi e questo vi rassicura. Per quanto riguarda la salute, la Luna lavora a livello psicologico e vi fa sentire bene con voi stessi: siete entusiasti e godete di un morale molto alto.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

Plutone è in sestile con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, i sentimenti prendono il sopravento e dovreste passare una giornata molto piacevole. I single non avranno problemi a farsi notare e potrebbero conoscere persone interessanti. A lavoro l’aspetto astrale dovrebbe rendere tutto più facile: avete il sostegno dei collaboratori ed insieme riuscirete a portare a termine alcuni progetti prima del previsto. Per quanto riguarda la salute, vi sentite abbastanza bene e non sarebbe sbagliato cercare di fare qualche attività fisica.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, si annuncia una giornata molto positiva: insieme al partner riuscirete a rendervi conto dell’autenticità del vostro amore e deciderete di fare qualcosa in più. Single: se avete un’appuntamento ne rimarrete affascinati. Professionalmente volete sempre di più e dovreste cercare di avere una discussione sincera con i vostri superiori che sicuramente hanno notato gli sforzi fatti ultimamente. La salute è ottima, tuttavia non esagerate con il cibo o con i vizi.

Amore 5/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno ed agisce principalmente sul piano materiale. In coppia avrete l’opportunità di avanzare su un progetto importante. Single: avete tutte le probabilità di conoscere la vostra anima gemella se non restate troppo a lungo a casa. Professionalmente siete in un periodo propizio: potreste ricevere dei riconoscimenti e sarete molto più sicuri della vostra posizione. Per quanto riguarda la salute, il Sole vi offre nuove energie che vi aiuteranno a pensare positivamente ed influiranno anche sullo stato d’animo.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 settembre – 22 ottobre)

La Luna è in trigono con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, sarà una giornata sotto il segno del romanticismo: l’amore vi da le ali e vi fa volare lontano. Single: se avete un appuntamento cercate di ascoltare attentamente ciò che ha da dirvi questa persona. A lavoro si aprono alcune porte e dovreste essere in grado di mostrare le vostre capacità e la vostra esperienza. Per quanto riguarda la salute sarete in ottime condizioni sia fisiche che morali: sta a voi decidere come spendere il tempo e l’energia.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Giove è in quadrato con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, potreste sentirvi insoddisfatti della situazione attuale: se così, cercate di fare voi un passo per avvicinarvi al partner. Single: siete determinati a stabilizzarvi, ma non sarà oggi che conoscerete la persona giusta. Professionalmente, Giove crea un clima di esitazione tra i partecipanti ai vostri progetti: mantenete un’aria diplomatica e pensate anche dal loro punto di vista. Per quanto riguarda la salute, se ne sentite il bisogno, non esitate a fissare un appuntamento per fare qualche esame o controllo medicale.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(22 novembre – 20 dicembre)

La Luna è in trigono con Urano nel vostro segno. In coppia sarà una giornata tranquilla: anche se vorreste più affetto da parte del partner, dovreste sapere che la passione non può essere vissuta al massimo ogni secondo. Single: l’aspetto astrale è favorevole agli incontri. Professionalmente, grazie alla vostra creatività, riuscirete a trovare idee innovative e valide per il prossimo futuro. La salute è al top: avete tanta energia da spendere e sarebbe opportuno cercare di mantenere un certo equilibrio alimentare.

Amore 3/5

Salute 5/5

Denaro 3/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Giove è in quadrato con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente prevale l’influenza benefica di Venere. In coppia vi rendete conto dell’amore che vi ha unito e siete molto contenti. Single: è un buon momento per dichiarare i vostri sentimenti se siete attratti da qualcuno. A lavoro, le trattative di negoziazione saranno difficili oggi e dovreste impegnarvi al massimo per riuscire a persuadere. Per quanto riguarda la salute, se vi sentite troppo a disagio, dovreste programmare un controllo di routine: ne uscirete ottimisti e rassicurati.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

La Luna è in trigono con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, l’aspetto astrale incoraggia le coppie ad intraprendere progetti e a prendere decisioni importanti: acquisti, convivenza, viaggi, matrimonio, ecc.. Single: un incontro inaspettato potrebbe evolvere in qualcosa di più importante. A lavoro riuscirete a prendere le migliori decisioni per raggiungere i vostri obiettivi. Per quanto riguarda la salute, siete in buone condizioni, tuttavia avete un reale bisogno di fuggire dalla rumorosità della città: concedetevi delle pause nel bel mezzo della natura.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, l’aspetto astrale avrà l’effetto di allentare i possibili conflitti che alcuni di voi hanno sofferto per alcuni giorni. Sarete di buon umore e darete un po’ più di credito a ciò che dice il partner. Single: potreste fare un incontro sorprendente ed anche se non avrete in interesse immediato, in seguito sarete più che convinti. A lavoro sarete molto ispirati e la creatività vi darà una mano nei progetti che richiedono innovazione. La salute è buona: l’energia ritorna poco a poco e se sentirete un po’ di tensione dovreste concedervi del tempo per il relax.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.