Oroscopo del giorno 22 Marzo 2023 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Giove è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, sarete presi da un impulso romantico e cercherete di compiacere il partner. I single iniziano a definire ciò che vogliono veramente e pensano in modo costruttivo. Professionalmente vi trovate in un momento molto produttivo: avrete delle soddisfazioni personali che vi motiveranno a proseguire sulla vostra strada. Per quanto riguarda la salute godete di una forma fisica buona accentuata dalla posizione di Giove ed avrete il desiderio di prendervi ancor più cura di voi stessi.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

Giove è in opposizione con la Luna nel vostro segno. In coppia, l’aspetto astrale accentua la sensualità, tuttavia, il partner potrebbe essere preoccupato di qualcos’altro e non rispondere come vorreste alle vostre aspettative. I single saranno audaci nei loro approcci ma dovrebbero essere attenti a non esagerare. A lavoro meglio raddoppiare la vigilanza: una persona malintenzionata potrebbe rendervi difficile la giornata. Per quanto riguarda la salute, il corpo vi ricorda che ha bisogno di più attenzione e di momenti di relax.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(21 maggio – 21 giugno)

Mercurio è in congiunzione con Urano nel vostro segno. Sentimentalmente, le coppie nuotano in acque tranquille e pensano a godersi pienamente la vita. I single saranno guidati dal romanticismo ed avranno l’opportunità di conoscere nuove persone. Professionalmente, la comunicazione sarà al top: riuscirete a convincere con facilità i vostri interlocutori e sarete soddisfatti degli accordi raggiunti. Per quanto riguarda la salute dovreste preoccuparvi di porre fine allo stress: prima vi trovate un’attività lenitiva, prima proverete una sensazione migliore che vi darà nuove energie.

Amore 4/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

Giove è in opposizione con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, la maggior parte di voi probabilmente incontrerà alcune dissonanze: il partner potrebbe ribellarsi a causa di un vostro comportamento recente. I single avranno qualche difficoltà ad esprimere ciò che sentono. Professionalmente, l’atteggiamento di un collaboratore potrebbe darvi fastidio: dovreste cercare di non fare troppo affidamento sulle persone che cercano di provocarvi. Per quanto riguarda la salute non sarete in gran forma: se riappaiono alcuni disturbi minori, prendeteli sul serio e fate del vostro meglio per non lasciarvi travolgere dallo stress.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

Giove è in opposizione con la Luna nel vostro segno. In coppia sarete in grado di aggirare una situazione piuttosto delicata usando il vostro talento naturale, tuttavia il partner cercherà ancora alcune risposte, specialmente se continuerete a mantenere una certa distanza. I single saranno in modalità seduzione ma non proveranno troppe emozioni. Professionalmente dovreste essere attenti ai pettegolezzi e cercare di chiarire la situazione prima di lasciarla peggiorare. La salute non è tra le migliori: cercate di risolvere i vostri conflitti interiori per guadagnare un po’ di serenità.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 agosto – 22 settembre)

Giove è in opposizione con Marte nel vostro segno. Sentimentalmente sarà un giorno piuttosto difficile da superare. In coppia la vostra intolleranza potrebbe ritorcersi contro: cercate di rimanere calmi e cordiali. Per i single non è il momento migliore per mostrare le vostre intenzioni. I problemi relativi alla vita personale occuperanno la maggior parte delle vostre preoccupazioni e non sarete in grado di concentrarvi sul lavoro. Per quanto riguarda la salute avete bisogno di ricaricare le batterie e di liberare la mente dalle ansie: una pausa rilassante vi sarebbe d’aiuto.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Giove è in sestile con Plutone nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale il giorno sarà abbastanza difficile da gestire sia per le coppie che per i single. La maggior parte di voi vorrà delle risposte e, a seconda della situazione, non esiterete a decidere nel modo più rapido. A lavoro servirà ritrovare un po’ di motivazione e cercare di esprimervi in contesti appropriati se volete che anche gli altri vi ascoltino. Per quanto riguarda la salute dovreste evitare di stancarvi per non perdere la lucidità.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia vivrete una giornata speciale: siete in perfetta sintonia con il partner ed i vostri progetti iniziano a prendere forma. Anche le coppie con grossi problemi riusciranno a trovare un compromesso. Per i single è arrivato il momento di esprimere i loro sentimenti. A lavoro, i conflitti che potrebbero inquinare l’atmosfera non vi preoccupano affatto e rimarrete concentrati sull’immediato. La salute è ottima e questo vi permette di accordare più tempo alla vostra immagine ed al relax.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia vivrete una giornata piacevole accanto al partner: le discussioni saranno costruttive e deciderete su quale strada proseguire. Single: potreste essere tentati di ricontattare una ex conquista per vedere se le cose possano riprendere da dove le avete lasciate e per alcuni funzionerà abbastanza bene. A lavoro dovreste armarvi di pazienza se state aspettando delle risposte: concedete ai vostri interlocutori il tempo di analizzare le proposte. Per quanto riguarda la salute, dovreste cercare di pensare positivamente per migliorare il morale.

Amore 4/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, per le coppie, i rapporti sono sinceri e profondi e c’è una bella reciprocità di sentimenti. Per i single è un giorno favorevole per incontrare nuove persone. Professionalmente, gli affari, qualunque essi siano, saranno facilitati grazie alla vostra persuasività: gli argomenti convinceranno e le vostre idee saranno ben accolte. Per quanto riguarda la salute sarete in ottime condizioni fisiche e morali: potreste dedicare un po’ di tempo alle attività sportive.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, la gelosia vi farà agire diversamente dal solito: anche se vi piace avere la vostra libertà, non siete in grado di concedere al partner un po’ di spazio e potrebbe rimproverarvi. I single incontreranno una piccola resistenza che non sapranno gestire. Professionalmente darete il massimo e sarete voi a condurre la squadra: sapete motivare e coinvolgere le persone nel migliore dei modi. La salute è nella norma, tuttavia, non cercate di superare i vostri limiti: la stanchezza potrebbe farsi sentire.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Giove è in opposizione con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, le divergenze nei punti di vista mineranno l’armonia: cercate di rimanere diplomatici nei discorsi ed eviterete un grande conflitto. Single: potreste incontrare una persona non molto gradevole, tuttavia, per evitare di sembrare maleducati, cercate di agire con cautela. A lavoro dovreste prestare attenzione all’atteggiamento se non volete rovinare alcuni rapporti. Per quanto riguarda la salute, l’agitazione e gli sforzi potrebbero causare piccoli disturbi: cercate di riposare e vi sentirete meglio.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.