Pnrr, sui fondi in arrivo vigilerà la Guardia di Finanza

LATINA – È stato siglato ieri presso la Prefettura di Latina un protocollo d’intesa tra il Comune del capoluogo e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, volto a rafforzare le azioni a tutela della legalità dell’azione amministrativa, relativa all’utilizzo di risorse pubbliche e, in particolare, di quelle destinate dal Pnrr. L’accordo, firmato dal Commissario Straordinario Carmine Valente e dal Comandante Provinciale, Colonnello Giovanni Marchetti, punterà alla condivisione di un importante patrimonio informativo, costituito da dati e notizie sui progetti ammessi a finanziamento, sulle imprese interessate, su appaltatori e subappaltatori.

La Guardia di Finanza, quale forza di polizia economico-finanziaria a competenza generale, ha tra i suoi compiti istituzionali la tutela della spesa pubblica europea e nazionale, e sotto tale profilo assume un ruolo strategico nel dispositivo di prevenzione e contrasto delle frodi e dell’indebito utilizzo di queste particolari risorse, che, come noto, sono in primo luogo finalizzate a stimolare uno slancio dopo la crisi pandemica e un cambiamento strutturale dell’economia.

Il Protocollo mira a rafforzare la sinergia istituzionale creando un canale di interlocuzione costante per consentire al Corpo di accedere a tutte quelle informazioni rilevanti per la repressione di irregolarità e frodi di natura economico finanziaria, prevedendo uno snello e tempestivo scambio informativo con il Comune di Latina, nell’obiettivo comune di garantire che le ingenti risorse destinate al territorio per importantissime opere infrastrutturali di interesse strategico vengano impiegate in maniera corretta ed efficiente.

E’ sancita, in particolare, la condivisione di un importante patrimonio informativo, costituito da dati e notizie sui progetti ammessi a finanziamento, sulle imprese interessate quali contraenti generali, appaltatori e subappaltatori, su ogni soggetto comunque ricompreso nella progettazione ed esecuzione dell’opera, sugli importi di aggiudicazione e la tempistica di realizzazione.

L’attività di prevenzione e controllo delle Fiamme Gialle non comporterà un appesantimento delle procedure e del dispiegamento delle risorse, ma costituirà un presidio di legalità, trasparenza e garanzia volto a prevenire e intercettare fenomeni di abusi e infiltrazioni della criminalità. Ciò, con l’obiettivo primario di assicurare la corretta destinazione delle risorse e dei finanziamenti assentiti e quindi la piena realizzazione dei progetti per i quali sono stati affidati, a tutela e beneficio delle imprese e dei cittadini onesti e, nel caso specifico, della Città di Latina e dei suoi abitanti.