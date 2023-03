Ponte Badino, presto il varo della struttura sulla ss 148 Pontina a Terracina

TERRACINA – I lavori di demolizione e ricostruzione del ponte Badino lungo la strada statale 148 “Pontina” stanno procedendo come da cronoprogramma. “Sono in corso le operazioni per l’assemblaggio delle travi e nei prossimi giorni si procederà al varo della struttura, allo stato attuale, salvo imprevisti, il ponte potrà essere aperto al traffico entro la fine di maggio”, spiegano dall’Anas in una nota. (nel video una delle fasi di demolizione della vecchia struttura).

I lavori sono partiti l’8 novembre dello scorso anno quando il passaggio è stato chiuso e lo resterà per tutta la durata delle opere prevista per la fine di maggio 2023 (deviazioni sono istituite sulla “Migliara 53” per poi ricongiungersi con la SS7 “Appia” all’altezza di Terracina). L’importo dell’appalto è di 4,5 milioni di euro.