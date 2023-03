Primarie a Latina, Coletta domenica al Circolo Cittadino

LATINA – Si è aperta la settimana di campagna elettorale per le primarie del campo progressista a Latina. L’ex sindaco Damiano Coletta torna in campo sostenuto da Lbc e Per Latina 2032 e incontrerà cittadine e cittadini domenica al Circolo Cittadino in un incontro dal titolo “Le parole della città”. Ma già nel pomeriggio di oggi Coletta incontrerà i cittadini dei quartieri Q4 e Q5 . L’obiettivo è arrivare al 2 aprile, giorno delle primarie, avendo presentato la propria idea e lasciando poi agli elettori e alle elettrici del centrosinistra la scelta di chi candidare a sindaco per la competizione con la destra che sarà rappresentata da Matilde Celentano.

“In questi mesi, molti di voi – spiega Coletta – mi hanno suggerito parole nuove che mi hanno fatto comprendere errori e possibilità. E quindi #sìlosolebuche ma abbiamo ancora tanto da raccontare”. Intanto prende il via da q4 e q5 l’incontro con i quartieri.