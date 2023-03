Primarie a Latina, Daniela Fiore (Pd) si presenta nello spazio Latinadamare

LATINA – E’ partita la corsa verso le elezioni amministrative e oggi, sabato 25 marzo, Daniela Fiore presenterà la propria candidatura alle primarie dell’area progressista per il Comune di Latina. L’incontro, aperto a tutti, si terrà alle 17:00 presso la sala polifunzionale Latinadamare, in viale XVIII Dicembre 124 (ex tipografia Il Gabbiano).

Fiore illustrerà le motivazioni che l’hanno portata a proporsi come candidata del Partito democratico per la carica di sindaco. «Nessun comizio – sottolinea – ma un sano confronto per cogliere da subito il vento di cambiamento che oggi si respira nel partito democratico».

Entrata nella Sinistra giovanile del Pd, Daniela Fiore è stata consigliere di circoscrizione nel 2002, nel 2021 eletta consigliere comunale e subito dopo presidente della Commissione Bilancio. «La mia candidatura nasce dall’esperienza maturata nell’ultima amministrazione, durante la quale ho avuto conferma del fatto che alla visione vada necessariamente abbinato il pragmatismo. La circostanza dell’essere donna, poi, non è una mera differenza di genere, ma una reale differenza di approccio alla politica. Tale approccio diverso sta anche nella scelta dell’adozione delle primarie, che ritengo uno strumento di partecipazione e mobilitazione eccezionale».

Daniela Fiore sfiderà il 2 aprile, data dell’appuntamento con le primarie del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco, il già sindaco Damiano Coletta e l’avvocato Filippo Cosignani.