Primarie, Leodori a Latina a sostegno di Daniela Fiore

LATINA – Daniele Leodori a Latina a sostegno della candidata alle primarie della coalizione progressista, Daniela Fiore. L’appuntamento con il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio e la candidata del Partito democratico è per domani, giovedì 30 marzo, alle ore 18:00, presso il museo Giannini, in via Oberdan 13.

“La città contemporanea” è il tema del dibattito, pensato per essere un’occasione di dialogo sul percorso di buona amministrazione da intraprendere per costruire una Latina sostenibile, europea, innovativa. Interverranno all’incontro Brando Benifei, capodelegazione del Pd al Parlamento europeo, collegato in videoconferenza da Bruxelles; il segretario comunale del partito, Leonardo Majocchi; la docente del liceo classico “Dante Alighieri”, Anna Eugenia Morini.

«Sarà un momento di riflessione e confronto di idee sulla città di domani – anticipa Daniela Fiore – Come immaginiamo Latina nel prossimo futuro, in un percorso di sviluppo urbano che abbia come obiettivi la crescita intelligente, sostenibile, inclusiva. Un modello da sviluppare attraverso un approccio integrato con la Regione e l’Europa, che restano punti di raccordo fondamentali in termini di indirizzi ma anche sul fronte del supporto all’attività dell’ente locale».

