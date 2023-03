Rescissione consensuale del contratto tra la Top Volley e Kaliberda

CISTERNA – Le strade di Denys Kaliberda e della Top Volley Cisterna si separano. La società pontina e il giocatore tedesco hanno trovato un accordo per la rescissione del contratto. La Top Volley ringrazia Kaliberda per il contributo apportato nella stagione, per la grande professionalità e lo spirito di sacrificio dimostrato in questi mesi. Auguriamo a Kaliberda le migliori fortune per un proseguo sportivo sempre ad alti livelli.