Roma – Latina, via libera in Commissione Bilancio alla Camera. Apertura dei cantieri sempre più a vicina

LATINA – «Prosegue in maniera spedita l’iter per la messa a terra della Roma- Latina. Infatti, è stato approvato oggi, dalla Commissione Bilancio della Camera, lo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alla realizzazione della struttura intermodale per il collegamento tra Roma e Latina. Ringrazio quindi per il suo proficuo lavoro il deputato della Lega e segretario della commissione Bilancio, Nicola Ottaviani, relatore del provvedimento che dà seguito al mio emendamento alla Legge di Bilancio. Un emendamento grazie al quale è stata resa possibile l’istituzione della figura commissariale con poteri di stazione appaltante e lo stanziamento di 20 milioni di euro per le procedura di apertura dei cantieri da parte della struttura commissariale».

E’ il Commento della Deputata della Lega, Onorevole Giovanna Miele, alla notizia proveniente da Montecitorio e che riguarda un’opera fondamentale che metterà in collegamento l’area romana di Tor de’ Cenci con quella di Latina nord a Borgo Piave risolvendo, dopo decine di anni, la delicata vicenda che interessa la Pontina, definita una delle strade italiane a più alta incidenza di mortalità e di criticità di carattere ambientale. L’infrastruttura, inoltre, permetterà l’allargamento di fatto dell’area metropolitana romana, sotto il profilo dell’utilizzo da parte di chi vive in provincia di Latina, delle risorse finanziarie e di servizi offerti dalla capitale. «Un traguardo – prosegue la Miele – raggiunto anche e soprattutto grazie al lavoro della Lega e di tutto il Centrodestra che nell’ultima la legge di Bilancio ha deciso di istituire la figura commissariale sul Modello Genova per l’apertura immediata dei cantieri di un’opera fondamentale per la mobilità di tutto il territorio pontino e del sud della Capitale. Come promesso nei mesi scorsi quando il ministro delle Infrastrutture Salvini è stato ospite a Latina della Camera di Commercio, questo Governo sta dando seguito agli impegni presi con cittadini, famiglie e imprese».

Così in una nota la deputata della Lega, l’Onorevole Giovanna Miele