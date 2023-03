Sara Simoeoni torna a Formia per presentare il suo libro “Una vita in alto”

FORMIA – Torna a Formia la campionessa olimpica del salto in alto, Sara Simeoni, legata alla città dal prestigioso Centro di Preparazione Olimpica del Coni dove si allenava ai tempi della medaglia d’oro. L’atleta che il grande pubblico ha rivisto nei programmi tv, il Circolo degli Anelli e Il Circolo dei Mondiali, nella visita pontina sarà accompagnata da Marco Franzelli, giornalista sportivo vicedirettore di Rai Sport. Con lui infatti ha scritto il libro “Sara Simeoni: una vita in alto”, edito dalla RAI.

Sara Simeoni incontrerà il 28 marzo gli studenti del Celletti, poi mercoledì 29 marzo alle 17.30, sarà ospite d’onore dell’incontro che si svolgerà nella Corte Comunale (via dei Carmelitani). Per l’occasione, alla campionessa che il prossimo 19 aprile compirà 70 anni, verrà assegnato il premio “Una Sportiva per Formia nel Mondo”, onorificenza nata dalla proposta delle società sportive locali per rendere merito a chi, attraverso lo sport, favorisce la conoscenza della città di Formia nel mondo.