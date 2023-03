Sermoneta scalo, volano dal tetto del capannone, tre operai feriti

SERMONETA – Tre operai sono rimasti feriti in un incidente avvenuto nella zona industriale di Sermoneta dove erano impegnati nel montaggio di alcuni pannelli fotovoltaici sul tetto di un capannone in Via dell’Artigianato. Secondo una prima ricostruzione, forse per il peso eccessivo, la struttura ha ceduto improvvisamente e la squadra, esterna all’azienda, composta da due uomini di 49 e 32 anni e da un ragazzo di 23, è precipitata nel vuoto da un’altezza di oltre tre metri. Il volo è stato attutito da una struttura sottostante, ma tutti hanno riportato traumi, lesioni e fratture e sono stati ricoverati in ospedale. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri e della Asl di Latina che stanno ricostruendo la dinamica e le cause di quanto accaduto. L’incidente intanto ripropone con forza il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro che le morti di due settimane fa a Cisterna e Sermoneta Scalo hanno tragicamente riacceso.