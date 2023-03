Spaccio, operazione dei Carabinieri in via Londra e via Sabaudia a Latina

LATINA – Da ieri sera è in corso un’operazione dei Carabinieri del comando provinciale di Latina per l’esecuzione di alcune ordinanze di custodia cautelare per spaccio di stupefacenti nella zona di via Londra e via Sabaudia.

Le indagini dei Carabinieri hanno permesso di arrestare 5 persone accusate di traffico di sostanze stupefacenti e di far venire alla luce un’articolata rete di spaccio di cocaina e crack nel Comune di Latina. Nel corso delle indagini eseguite dal Nucleo Investigativo e della Sezione Operativa è emerso che gli arrestati, 4 donne e 1 uomo, pregiudicati, si sono occupati della gestione del traffico di stupefacenti in due zone della città, via Londra e via Sabaudia, con la sede operativa in una casa popolare in via Londra. Nel corso degli appostamenti i militari hanno notato un via vai continuo di persone, che una volta fermate, hanno confessato di aver acquistato stupefacenti. In una perquisizione è stata sequestrata una certa quantità di droga e 3 persone erano state arrestate. Dopo il blitz però, avevano spostato la loro attività in via Sabaudia dove sono avvenuti gli arresti di oggi.