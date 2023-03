100 anni dell’Aeronautica militare: un aereo in Piazza del Popolo e open day nelle basi di Latina

LATINA – L’Aeronautica Militare celebra i 100 anni dalla sua costituzione come Forza Armata autonoma. E anche Latina con le due basi presenti sul territorio si prepara a partecipare alle celebrazioni.

C’è fermento in Piazza del Popolo dove è in corso l’installazione di un aeroplano che resterà esposto per l’occasione, e sono stati organizzati dalla 4ª Brigata di Borgo Piave, in concorso con il 70° Stormo (la prestigiosa scuola di volo dove ha preso il brevetto anche l’astronauta più famosa al mondo, Samantha Cristoforetti), una serie di eventi che consentiranno alla cittadinanza di conoscere meglio l’Aeronautica Militare.

Dal 26 al 28 marzo – spiegano dalla base di Borgo Piave – sarà organizzata una mostra statica e storiografica in Piazza del Popolo a Latina, mentre il 28 marzo, data di effettiva costituzione dell’Aeronautica Militare, oltre alla mostra, sono previsti due eventi principali: la deposizione di una corona di alloro in Largo degli Aviatori e una cerimonia militare in Piazza del Popolo. Nella stessa giornata le basi Pontine saranno aperte al pubblico con un “Open Day” che si svolgerà in contemporanea con tutte le Basi aeronautiche nazionali.

“Tutte le iniziative, gli eventi e le principali manifestazioni della Forza Armata – spiega il generale di brigata Sandro Sanasi comandante della 4° Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e l’Assistenza al Volo di Borgo Piave – e parte del ricavato dalle vendite del Calendario 2023 e le donazioni volontarie del personale e di privati, sosterranno l’iniziativa solidale “Un dono dal cielo per AIRC”, fondazione impegnata a sostenere la ricerca sul cancro in Italia da oltre 50 anni. I fondi raccolti saranno destinati all’acquisto di strumentazioni altamente tecnologiche e di ultima generazione per IFOM, Istituto di Oncologia Molecolare di AIRC”.

Lo ascoltiamo nell’intervista in onda su Radio Immagine, Radio Luna e Radio Latina.