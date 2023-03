Un mondo a colori, uno spettacolo per la Lilt Giocare in corsia

LATINA – I volontari del progetto Lilt Giocare in Corsia Latina hanno organizzato, insieme a musicisti dello staff di MusicAmo, un appuntamento per la serata del primo aprile presso l’Ateneo delle Arti a Latina con lo spettacolo “Un mondo a colori”: “Un modo per farci conoscere dalla cittadinanza e far capire quali sono i nostri progetti”, spiegano.

I volontari sono presenti presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale Santa Maria Goretti dal 2017, con diverse iniziative tra cui quella del gemellaggio della sezione LILT pontina con quella di Treviso. L’obiettivo è offrire l’animazione ai bambini ricoverati, mediante diverse attività ricreative quali il gioco, la lettura di fiabe, la presenza dei clown, garantite quotidianamente da volontari che affrontano un percorso formativo. “In tal modo è possibile rendere il contesto ospedaliero maggiormente adeguato nei confronti dei bisogni dei bambini e più supportivo nei confronti dei loro familiari”.

Per prenotare i biglietti, al costo di 10 euro ciascuno, si può scrivere a giclatina@gmail.com oppure consultare le pagine Facebook “LILT Giocare in Corsia Latina” o Instagram “gic_giocareincorsia_latina”. Il ricavato sarà interamente devoluto alle iniziative del progetto.