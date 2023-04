Arresto educatore a Terracina, la condanna del vescovo Crociata

LATINA – Era stato allontanato subito dopo la segnalazione del genitore cui è seguita la denuncia, l’educatore di 36 anni arrestato dalla polizia con l’accusa di violenza sessuale a carico di due ragazze minorenni per fatti avvenuti a Terracina dove l’uomo era impegnato come animatore in una associazione di volontariato oltre che di educatore in una parrocchia cittadina. Lo sottolinea in una nota la Curia, esprimendo il “dolore dell’intera comunità diocesana per quanto accaduto, ancor più per le giovani vittime e per le loro famiglie cui è assicurata la massima vicinanza”.

Era stato il vescovo di Latina Mariano Crociata a ricevere il papà di una delle vittime accompagnato dal Parroco e, dopo aver ascoltato il racconto, ad invitarlo a sporgere immediatamente denuncia. L’uomo aveva riferito quanto accaduto alla propria figlia mentre frequentava il percorso di catechesi e d’intesa con il Vescovo, il Parroco aveva immediatamente allontanato l’indagato da ogni genere di attività in parrocchia.

Il vescovo Crociata – si legge in una nota della Curia – ha raccolto il dolore della famiglia per questa dolorosa esperienza da affrontare, ha comunque invitato i genitori a presentare una denuncia alle forze dell’ordine, ha messo a disposizione della famiglia le strutture diocesane del Consultorio familiare e del Servizio per la Tutela dei Minori, con i loro specialisti. La Chiesa pontina – prosegue la nota – continua a stare al fianco delle vittime e delle loro famiglie nelle forme che saranno ritenute più utili.

Il vescovo ha anche rivolto il ringraziamento della comunità diocesana all’Autorità Giudiziaria e agli investigatori del Commissariato della Polizia di Stato di Terracina per il loro impegno nell’accertamento dei fatti.