Carabinieri del Nas di Latina nelle mense di dodici strutture socio-sanitarie: ispezioni e multe

LATINA – Cucine ospedaliere sotto la lente dei carabinieri del Nas di Latina. Sono state 12 quelle controllate sul territorio della Asl di Latina, si tratta di aziende di ristorazione collettiva operanti all’interno delle mense delle strutture socio-sanitarie pubbliche e private accreditate di cui tre sono risultate non conformi per carenze igienico – sanitarie e strutturali e mancata attuazione delle procedure di autocontrollo H.A.C.C.P. e di tracciabilità. Irrogate sanzioni pecuniarie per 3.500 euro. Sarà ora la Asl a procedere per le prescrizioni di competenza.

L’operazione del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute si è svolta d’intesa con il Ministero della Salute, che ha disposto controlli su tutto il territorio nazionale. I controlli hanno interessato 992 punti di cottura e preparazione pasti ubicati all’interno di altrettante strutture sanitarie, sia pubbliche che private: 340 di questi hanno evidenziato irregolarità, pari al 34%, con l’accertamento di 431 infrazioni penali e amministrative, per complessivi 230 mila euro di sanzioni pecuniarie, contestate a causa di violazioni nella gestione degli alimenti, nella mancata

rispondenza in qualità e quantità ai requisiti prestabiliti dai capitolati d’appalto e dell’uso di ambienti privi di adeguata pulizia e funzionalità.

Nel corso delle verifiche sono stati eseguiti anche numerosi tamponi di superficie e campioni per la ricerca di agenti patogeni e contaminanti sulle aree di maggiore rischio, quali superfici di lavoro,

vassoi e acqua utilizzata per la preparazione dei pasti. Il bilancio complessivo è stato di 7 strutture chiuse.