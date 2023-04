Giornata Autismo, Daniele Mencarelli a Minturno con “Fame d’Aria”

MINTURNO – Ricorre domenica la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo istituita nel 2007 per “tenere accesi i riflettori”. E a Minturno per una riflessione sul tema arriverà Daniele Mencarelli, autore amatissimo di “Tutto chiede salvezza” romanzo pubblicato nel 2020 da Arnoldo Mondadori Editore da cui è stata tratta la celebre serie tv e vincitore del premio Strega Giovani 2020.

L’incontro è stato organizzato dall’Associazione LiberAutismo incontra lo scrittore Daniele Mencarelli per parlare del suo ultimo romanzo “Fame d’aria” edito da Mondadori. Nell’opera, l’autore affronta il difficile tema della genitorialità “speciale” scandagliando fin negli angoli più bui e remoti il rapporto di un padre col figlio diciottenne affetto da una grave forma di autismo”.

Secondo i dati dell’Istituto superiore di sanità (2022), un bambino su 77 presenta un disturbo dello spettro autistico, con una prevalenza maggiore nei maschi (4,4 volte in più rispetto alle femmine), e un trend che continua a crescere.

L’incontro si terrà domenica 2 aprile 2023 alle ore 17.30 presso il Castello Baronale di Minturno. L’ evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Minturno, è realizzato in collaborazione con la libreria Tuttilibri di Formia.