Grave incidente a Santi Cosma e Damiano, uomo con la gamba sotto un camion

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina Alle 9.30 a Santi Cosma e Damiano dove in via ausente un uomo è finito con una gamba sotto un camion. Sono stati i vigili del fuoco ad intervenire per liberare l’uomo, di 51 anni originario di Velletri. L’operazione è stata compiuta con uno speciale pistone idraulico che ha sollevato il mezzo pesante liberando l’arto. Il ferito è stato poi affidato ai sanitari del 118 per poi essere trasferito in ospedale a Formia. Sul posto carabinieri e polizia locale.