In Provincia la Commissione lavori Pubblici al lavoro per la sicurezza sulle strade di borgo San Michele

LATINA – Sollecitato dai consiglieri provinciali Federica Felicetti e Franco Cardinale, si è riunita questa mattina la commissione consiliare Lavori Pubblici Attività Tecniche, presieduta dal consigliere Ennio Affilani. Argomento di discussione: problematiche relative alla sicurezza stradale e viabilità nelle strade provinciali limitrofe al nucleo urbano di Borgo San Michele. Infatti alcuni cittadini di Borgo San Michele hanno chiesto alla provincia di Latina di intervenire sulle strade Capograssa, Migliara 43 e Migliara 45, in quanto il divieto esistente di transito per i mezzi sopra le 7,5 tonnellate non viene rispettato e il traffico pesante generato in conseguenza mette a rischio salute e vita dei residenti di Borgo San Michele. Alla seduta erano presenti anche i dirigenti tecnici della Provincia e del Comune di Latina, i dirigenti della Polizia Locale e Provinciale. Dopo ampia discussione da parte dei componenti la commissione si è deciso di intervenire nell’immediato con un controllo più intensificato da parte delle forze di Polizia e nel contempo predisporre in medio termine e in sinergia un piano sicurezza da parte degli enti interessati.

Il consigliere Elio Sarracino ha sollecitato inoltre, in chiusura di seduta, l’intervento da parte della Provincia sul tratto stradale Cisterna-Latina e la rotatoria sita in territorio di Aprilia.