Incidenti sulle strade pontine, la Polstrada: “Siamo molto preoccupati”

LATINA – Il comandante della Polstrada Gianluca Porroni, si dice seriamente preoccupato “Per il numero di incidenti che funestano le nostre strade. Stiamo lavorando – spiega – in stretta sinergia con la Prefettura, al fine di mettere in pratica iniziative di tipo preventivo (scuole, forum, presenza pattuglie su strada, ecc.) e repressivo (operazioni “alto impatto” contro eccessi di velocità, uso telefonini alla guida, condizioni psico-fisiche dei guidatori e così via). Inoltre, costanti sono le interlocuzioni cogli Enti stradali per migliorare le condizioni delle arterie e delle loro pertinenze (realizzazione di semafori, rotatorie e quant’altro)”.

Nel mese di aprile sono state 5 le vittime delle strade pontine.

Sabato sera sulla Migliara 47 ha perso la vita Matteo Campagna, giovane 22enne di Pontinia, gravi le condizioni dell’amico che era in macchina con lui. Solo pochi giorni prima, nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 aprile, lungo la Fondi- Sperlonga un giovane di origini indiane di soli 21 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto mentre in sella alla sua bici. Aveva la loro stessa età, 22 anni ancora da compiere, Alex Stefanelli il ragazzo di Sabaudia che nel pomeriggio di giovedì 13 aprile ha perso la vita sulla Migliara 51. In via dei Rutoli ad Aprilia ha invece perso la vita una donna di 73 anni lo scorso 15 aprile, appena pochi giorni dopo l’investimento del 91enne Guido Mazza sulla Pontina.