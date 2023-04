La poliziotta Blanca al Circeo, la serie con Maria Chiara Giannetta al Faro

SAN FELICE CIRCEO – Mentre a Ventotene sono in pieno svolgimento le riprese di Un altro Ferragosto di Paolo Virzì, San Felice Circeo e il suo splendido paesaggio marinaro faranno da sfondo ad una puntata della seconda stagione di Blanca, la serie tv record di ascolti di Rai Uno prodotta da Lux Vide e Rai Fiction.

Nella giornata di mercoledì 26 aprile la troupe e il cast, capitanato dalla protagonista Maria Chiara Giannetta, sono stati impegnati nelle riprese di alcune scene, che hanno interessato in particolare la strada del Sole, piazza Valenti, il Faro e il lungomare. San Felice sarà uno scorcio della Liguria, dove è ambientata la fiction, ma sarà comunque riconoscibile per il suo inconfondibile fascino. Insieme alla Giannetta anche gli attori Ugo Dighero, Sandra Ceccarelli e la giovanissima Sara Ciocca.

“Vorrei ringraziare la produzione e tutto il cast della serie tv per aver scelto i nostri luoghi. La loro presenza sul territorio ha confermato le grandi potenzialità paesaggistiche di San Felice Circeo e la sua importante vocazione cinematografica. Come Amministrazione comunale intendiamo promuoverle e valorizzarle sempre più, certi di come il cinema e l’audiovisivo possano rappresentare un forte stimolo allo sviluppo locale, sia in relazione all’indotto economico che una produzione porta in città, sia per il ritorno d’immagine e dunque di promozione turistica. Un ringraziamento, non in ultimo, va a Rino Piccolo e alla Latina Film Commission per l’importante lavoro che svolgono nell’attrarre le produzioni sul territorio e nell’accompagnarle lungo il percorso di permanenza, agevolando anche il lavoro degli Uffici comunali nel rilascio di permessi e autorizzazioni”, il commento del sindaco di San Felice Circeo Monia Di Cosimo.

“Con la Lux Vide c’è oramai un rapporto consolidato di stima e collaborazione, frutto di un importante lavoro svolto in questi anni. Vederli tornare ogni volta nella provincia di Latina ci sprona a proseguire nell’opera di promozione del nostro territorio consapevoli di quanto questo abbia ancora molto da offrire al mondo del cinema della serialità televisiva. Vorrei ringraziare Daniele Passani e Corrado Trionfera, produttori esecutivi della serie, per la fiducia rinnovata, il cast, tutta la troupe e Maria Chiara Giannetta, una delle attrici di punta della fiction italiana che ancora una volta saprà stregare il pubblico con la sua interpretazione di Blanca. La mia riconoscenza, infine, all’Amministrazione comunale di San Felice Circeo, al Sindaco Monia Di Cosimo, all’assessore ai servizi tecnologi Fabio Beccari e al comandante della Polizia Locale Mauro Bruno per la collaborazione offerta; infine un ringraziamento a Dario Melindi del Faro Boutique Hotel. Quando un Comune comprende appieno la forza del cinema il percorso è tutto in discesa e il territorio ne guadagna sicuramente in indotto economico e d’immagine”, lo dichiara Rino Piccolo, direttore

dalla Latina Film Commission.

Il crime drama “Blanca” è liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi, regia di Jan Maria Michelini e Michele Soavi.