Latina, in tanti con l’Anpi per il 25 aprile in Parco Falcone e Borsellino

LATINA – Non ci sono celebrazioni istituzionali a Latina, ma in tanti si sono ritrovati in Parco Falcone e Borsellino questa mattina, per celebrare il 25 aprile, nella manifestazione promossa dall’Anpi. Come è noto la cerimonia ufficiale della Festa della Liberazione promossa dalla Prefettura si svolge oggi ad Aprilia, alla presenza del prefetto Maurizio Falco e del sindaco Terra.

Così, a Latina, cittadini e soci dell’associazione nazionale partigiani si sono radunati intorno al monumento ai caduti e hanno ricordato chi ha perso la vita per riconquistare la libertà di tutto il popolo italiano.

Ha parlato anche il candidato alla carica di sindaco Damiano Coletta, ricordando di essere stato il primo, da sindaco di Latina, a celebrare la ricorrenza ufficialmente in una città che fino ad oggi ha fatto finta di non ricordare l’importanza di questa data per tutta la Nazione.

Dopo Coletta ha annunciato la sua presenza in Parco Falcone e Borsellino l’altra candidata alla carica di primo cittadino, Matilde Celentano che deporrà una corona di fiori in memoria di “tutti i caduti della libertà, nel segno del ricordo e della pacificazione”, ha detto.

Nel suo discorso al Monumento ai Caduti, la storica di Latina Anna Maria Tomassini ha ricordato la proposta depositata ufficialmente in Comune dal Centro studi Angelo Tomassini e fino ad ora non raccolta dalle amministrazioni di dedicare una parte del Parco al 25 maggio, giorno della liberazione di Littoria