Latina, meno infarti grazie alla “Rete”

LATINA – Diminuiscono gli infarti in provincia di Latina grazie anche all’attività di prevenzione e all’efficienza della rete dell’infarto. In quest’ambito si inserisce la riattivazione annunciata della rete di defibrillatori installati su una buona parte del territorio comunale di Latina a partire dal 2018 e poi ritirati nel 2022 per problemi relativi alla manutenzione.

Dopo alcuni mesi di sospensione dell’importante servizio, ieri è stata ufficializzata l’intesa tra il Comune di Latina, nella persona del commissario straordinario Carmine Valente, e l’Associazione Latina nel Cuore, presieduta da Roberto Stivali, che ha donato gli apparecchi.

“Un servizio importante, la presenza del defibrillatore sta a indicare che anche le emergenze possono essere trattate e curate, bisogna andare nelle scuole a insegnare la prevenzione soprattutto per dare la sensazione ai nostri utenti di Latina di avsre una sanità attenta alle problematicheL’importanza del servizio e i dati Istat dalla voce del professor Francesco Versaci direttore della Uoc di Cardiologia ed Emodinamica del Goretti che ha partecipato alla firma dell’intesa con la direttrice generale Asl Silvia Cavalli.

Soddisfazione è stata espressa dalla manager Cavalli: “Si è attivata una corsa solidale e sono previsti anche due nuovi defibrillatori oltre a quelli già esistenti, uno presso la stazione di Latina Scalo”.