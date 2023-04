Latina, tornano i defibrillatori: protocollo tra Comune e l’associazione Latina nel Cuore

LATINA – Tornano i defibrillatori sul territorio comunale di Latina. Nella sala De Pasquale del Comune di Latina, il Commissario straordinario Carmine Valente ha firmato con il Presidente dell’Associazione Latina nel Cuore dott. Giovanni Stivali il protocollo d’Intesa per rinnovare il progetto “Latina città cardioprotetta” e avviare una collaborazione orientata alla realizzazione di una rete integrata di iniziative ed eventi finalizzata all’intervento immediato nel caso di arresto cardiaco.

Presenti la direttrice generale della ASL Latina Silvia Cavalli e il direttore della Uoc di Cardiologia ed Emodinamica del Goretti, prof Francesco Versaci.

“Con il protocollo d’intesa – si legge in una nota dell’ente – l’Amministrazione Comunale e l’Associazione Latina Cuore si impegnano in particolare a ripristinare le postazioni dei dispositivi (Defibrillatori Automatici Esterni) in punti strategici della città per il primo soccorso; realizzare corsi di formazione BLS-D (Base Life Support-defribillation); promuovere la diffusione più ampia possibile della cultura della gestione laica dell’emergenza”.

Il Commissario Straordinario ha sottolineato l’interesse dell’Amministrazione comunale a realizzare le nuove postazioni pubbliche di emergenza contenenti i DAE sottolineando l’importanza di favorire la diffusione di una nuova cultura dell’emergenza, nell’ottica di una partecipazione attiva dei cittadini.

Il progetto Latina Citta cardioprotetta era stato avviato a fine 2018 dal sindaco (e cardiologo) Damiano Coletta ed era stato implementato negli anni successivi con nuove postazioni, ma nel 2022 l’associaizone Latina nel Cuore in assenza della dovuta manutenzione di cui doveva farsi carico il Comune, aveva ritirato gli apparecchi. Ora il progetto riparte.