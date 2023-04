Lista Fratelli D’Italia, giovedì presentazione alla Stoà

LATINA – Ordine alfabetico per la lista di Fratelli d’Italia che presenta alcune new entry accanto agli storici aderenti al partito e qualche cambio di casacca.

Giovedì 20 Aprile, alle ore 18.00, presso lo Stoà di via Cesare Battisti a Latina, avverrà la presentazione dei candidati. “Siamo pronti per questa nuova e importante tornata elettorale – il commento del coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, il Senatore Nicola Calandrini – Un appuntamento cruciale per ribaltare le sorti della città, abbandonata al degrado e all’incuria più assoluti dopo le consiliature di Damiano Coletta. Siamo pronti a ridare dignità a Latina e a creare una filiera di governo che unirebbe il capoluogo al Governo nazionale passando per la Regione Lazio. Per fare questo abbiamo messo in campo una lista che vede al suo interno donne e uomini con una lunga esperienza amministrativa e politica alle spalle ma anche giovani che hanno dimostrato di avere le idee chiare per la loro Latina di domani. Una città che deve tornare a essere attrattiva soprattutto per i suoi giovani, troppo spesso costretti ad andare altrove per costruire il proprio futuro”.

Ecco i nomi:

1. Serena Baccini

2. Claudio Barone

3. Flavio Bianchi

4. Cesare Bruni

5. Sonia Caldon

6. Loreto Giovanni Capuano

7. Andrea Chiarato

8. Gennaro Ciaramella

9. Domenico Cinelli

10. Valentina Colonna

11. Giuseppe Coluzzi

12. Angela D’orso

13. Gianluca Di Cocco

14. Elena Evangelista

15. Mario Faticoni

16. Paolo Frison

17. Anna Gianninoto

18. Anna Giona

19. Dino Iavarone

20. Maria Sole Macale

21. Silvia Marini

22. Simona Mule’

23. Roberta Paglia

24. Gennaro Polverino

25. Sara Rigliaco

26. Renzo Scalco

27. Maurizio Scalia

28. Rita Schievano

29. Gabriele Spillere

30. Monica Spinello

31. Raimondo Tiero

32. Gioanna Ganimede Troplini