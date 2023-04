Nuovo stop idrico a Latina e dintorni. Acqualatina: “Dalle Sardellane costruiamo nuova condotta idrica parallela a quella esistente”

LATINA – Sotto il titolo “Ammodernamento reti idriche”, Acqualatina annuncia per il giorno successivo alla Pasquetta un altro lungo distacco d’acqua per interventi sulla condotta adduttrice proveniente dalla Centrale Sardellane. Non si tratta di una riparazione, ma – dichiara il gestore idrico – “la Società è al lavoro per una nuova condotta, con oltre 18 milioni di euro di intervento”.

I lavori, che saranno anche diurni, riguardano questa volta ulteriori 5 km della condotta adduttrice da Sardellane che – sempre secondo i calcoli di Acqualatina – comporteranno il “recupero di circa 70 litri al secondo a favore di oltre 250.000 cittadini” nei comuni di Latina, Sezze, Pontinia, Sabaudia, S. Felice Circeo e Terracina.

L’11 aprile, le attività – si legge in una nota – coinvolgeranno diverse squadre al lavoro in parallelo e avranno inizio alle ore 13:00 dell’11 aprile, con ripristino del servizio ovunque nella notte secondo un programma di interventi strutturali e definitivi di risanamento e ammodernamento delle reti per far fronte all’obsolescenza della condotta che parte dalla centrale Sardellane, dovuta alla sua anzianità. Le opere prevedono oltre 18 milioni di euro di investimento, di cui oltre 14,5 finanziati da fondi PNRR, per il raddoppio della condotta con la realizzazione di una nuova linea parallela a quella esistente.

Questi interventi contribuiranno a migliorare nettamente la disponibilità idrica del territorio, aumentando la flessibilità e la resilienza del sistema.

DOVE – Le zone interessate sono:

• Latina – Intero Comune (tranne Borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere, Borgo S. Maria, B.go Carso, B.go Podgora, Latina Scalo)

• Pontinia – Intero Comune

• Sabaudia – Intero Comune

• San Felice Circeo – Zona bassa, zona mare, zona porto, Quarto Caldo e Borgo Montenero

• Sezze – Via Migliara 46 e Sezze Scalo

• Terracina – Colle La Guardia 1 e 2, Via Mediana Vecchia, Via San Felice Circeo

LE AUTOBOTTI: le autobotti saranno posizionate a :

• Latina – Piazza A. Celli (nei pressi del parcheggio dell’Asl) e Largo Cavalli (zona Q5)

• Pontinia – Piazza Kennedy

• San Felice Circeo – Piazza IV Ottobre (B.go Montenero) e Via Sabaudia (presso piazzale commerciale)

• Sezze Scalo – Corso della Repubblica

• Sabaudia – Piazza del Comune