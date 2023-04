Pd, Maiocchi:’ Nostra lista plurale’

LATINA- «È una lista che racchiude storie e sensibilità diverse, plurale e giovane, che sancisce un rinnovamento non solo generazionale ma anche di metodo. Sono state prese scelte precise, di coraggio e non di convenienza, per portare avanti l’idea di una città sostenibile, europea e progressista. I nomi della lista racchiudono storie diverse di uomini e donne con radicamento nel territorio, con esperienza amministrativa, con percorsi importanti nell’associazionismo locale. Abbiamo messo in piedi una squadra con il giusto mix tra esperienza e rinnovamento e siamo molto soddisfatti”. Così, in una nota, il Segretario del Partito Democratico, e candidato al Consiglio Comunale, Leonardo MAJOCCHI. La LISTA

Di seguito, la composizione della lista dei candidati e delle candidate del Partito Democratico: Daniela Armida Fiore; Leonardo Majocchi; Paola Battista; David Bernardi; Massimo Bridda; Valeria Campagna; Francesca Alessandra Capponi; Alessandra Caputi; Lorenzo Cervi; Gianluca Ciucci; Giulia Deriu; Antonio Fagiani; Marco Fioravante (detto Fioravanti); Teresa Gianfala (detta Loredana); Roberto Guglielmo; Orlando Lucchetta; Tommaso Malandruccolo (detto Malandrucco); Carlo Marra; Adriana Marucco; Francesco Montecuollo; Marco Luigi Muzi; Marilù Nogarotto; Carlotta Paladino; Giuseppe Palazzo; Francesco Pannone; Emilio Ranieri; Elisa Ricci; Francesca Rieti (detta Cirilli); Simone Santipo; Giuseppe Antonio Sarcona; Luca Stoppa; Mauro Visari.