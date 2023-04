Sciopero di Trenitalia e guasto sulla linea Latina-Roma: giornata no per i pendolari

LATINA – Ai disagi per i pendolari annunciati per lo sciopero del personale di Trenitalia in programma oggi venerdì 14 aprile, si è aggiunto (nella fascia di garanzia) il guasto registrato a partire dalle 6 sulla Linea Roma – Napoli via Formia. La circolazione ferroviaria è rimasta rallentata in prossimità di Torricola per l’ inconveniente tecnico alla linea fino alle 8,30 circa con ritardi oltre i 30 minuti.

Per quanto riguarda lo sciopero i dipendenti di Trenitalia si fermeranno dalle 9 alle 17, per uno sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Sml Fast Confsal e Orsa Ferrovie. «Lo sciopero – ricorda Trenitalia in una nota – potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni Regionali di Trenitalia. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero». Per quanto riguarda il trasporto regionale saranno garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione, vale a dire dalle 6 alle 9 e dalle ore 18 alle 21.