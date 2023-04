Top Volley Cisterna a Taranto per i preliminari Play off 5 posto

CISTERNA – Ultima sfida Preliminari Play off 5 posto per la Top Volley Cisterna che sabato 8 aprile alle 18.00 la Gioiella Prisma Taranto. Un match per i pontini determinante per sperare di passare il turno, capitanMichele Baranowicz e compagni scenderanno in campo per esprimere al meglio la buona pallavolo espressa in questa stagione. L’incontro sarà trasmesso in diretta su volleyballworld.tv, sabato 8 aprile 2023 alle ore 18.00.

Preliminari Play Off 5° posto: girone a tre squadre con gare di andata in ritorno. In lizza le formazioni che hanno chiuso la Regular Season tra il 9° e l’11° posto: Cisterna, Padova e Taranto. La formazione vincitrice della fase preliminare parteciperà al Girone Play Off 5° posto con le quattro squadre eliminate nei Quarti dei Play Off Scudetto. In palio un pass per la Challenge Cup 2024.

Matteo Staforini (Top Volley Cisterna): “La partita di sabato contro Taranto sarà una partita dove noi dovremo fare il possibile per provare a portare a casa il massimo risultato e poi dovremo attendere l’ultimo match per vedere se basterà quel risultato. Dovremo entrare in campo spensierati e dare tutto quello che abbiamo”.

Hampus Ekstrand (Gioiella Prisma Taranto): “Il match di sabato si prospetta difficile, non sappiamo come saranno schierati ma dall’altra parte del campo ci sarà una grande squadra e noi proveremo a dare tutto il nostro meglio per vincere, sperando in un grande supporto del nostro pubblico che quest’anno non ci ha mai fatto sentire la sua mancanza, e mi auguro che sarà così anche per questa occasione”.

5ª Giornata Preliminari sabato 8 aprile 2023, ore 18.00

Gioiella Prisma Taranto – Top Volley Cisterna.

5ª giornata di preliminari Play Off 5 Posto Credem Banca – Preliminari

Sabato 8 aprile 2023, ore 18.00

Gioiella Prisma Taranto – Top Volley Cisterna

Arbitri: Canessa Maurizio, Cavalieri Alessandro Pietro (Chiriatti Stefano)

Video Check: Mancini Giuseppe

Segnapunti: Fanizzi Carmela

Diretta Volleyballworld.tv

Riposa: Pallavolo Padova

PRECEDENTI: 20 (11 successi Top Volley Cisterna, 9 successi Gioiella Prisma Taranto)

EX: – Allenatori: Vincenzo Di Pinto a Cisterna nel 2017/2018

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Eric Loeppky – 18 punti ai 300 (Gioiella Prisma Taranto); Josè Miguel Gutierrez – 2 punti ai 100 (Top Volley Cisterna); Marko Sedlacek – 5 punti ai 300 (Top Volley Cisterna).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Eric Loeppky – 18 punti ai 300 (Gioiella Prisma Taranto); Oleg Antonov – 20 punti ai 300 (Gioiella Prisma Taranto); Giovanni Maria Gargiulo – 39 punti ai 100 (Gioiella Prisma Taranto); Efe Bayram – 6 punti ai 200 (Top Volley Cisterna).

In carriera Coppa Italia: Aimone Alletti – 30 punti ai 100 (Gioiella Prisma Taranto).

In carriera Play Off 5° posto: Aidan Zingel – 10 punti ai 200 (Top Volley Cisterna); Petar Dirlic – 35 punti ai 200 (Top Volley Cisterna); Oleg Antonov – 4 punti ai 200 (Gioiella Prisma Taranto).

In carriera Play Off: Michele Baranowicz – 14 punti ai 100 (Top Volley Cisterna); Javier Martinez – 40 punti ai 100 (Top Volley Cisterna); Andrea Rossi – 6 punti ai 100 (Top Volley Cisterna).

In carriera Regular Season: Michele Baranowicz – 2 muri vincenti ai 200 (Top Volley Cisterna); Aimone Alletti – 4 muri vincenti ai 500 (Gioiella Prisma Taranto).

In carriera tutte le competizioni: Eric Loeppky – 12 punti ai 900 (Gioiella Prisma Taranto); Aimone Alletti – 13 punti ai 2500, 1 muri vincenti ai 600 (Gioiella Prisma Taranto); Petar Dirlic – 3 muri vincenti ai 100 (Top Volley Cisterna); Francesco Cottarelli – 30 punti ai 200 (Gioiella Prisma Taranto); Jacopo Larizza – 39 punti ai 1000 (Gioiella Prisma Taranto); Andrea Rossi – 40 punti ai 2000 (Top Volley Cisterna); Giovanni Maria Gargiulo – 6 attacchi vincenti ai 500, 2 muri vincenti ai 200 (Gioiella Prisma Taranto); Efe Bayram – 6 punti ai 200 (Top Volley Cisterna); Marco Falaschi – 6 punti ai 600 (Gioiella Prisma Taranto); Javier Martinez – 9 punti ai 900 (Top Volley Cisterna) .