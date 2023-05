Bandiere Blu 2023 a Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Fondi, Sperlonga, Gaeta e Minturno

LATINA – Sono state assegnate le Bandiere Blu 2023. Nella sede del CNR a Roma, consegnati i vessilli da parte della Fee e Latina si riconferma tra le località migliori per spiaggia, servizi e qualità delle acque, alcuni dei parametri di riferimento utilizzati dalla Fondazione.

Alla Riviera D’Ulisse confermate tutte le bandiere dello scorso anno: la spiaggia di Latina Lido, Sabaudia (Lungomare), San Felice Circeo (Litorale), Terracina (le spiagge di Levante e Ponente), Fondi (Sant’Anastasia-Capratica e Canneto-Rio Claro), Sperlonga (Ponente, Lago Lungo, Levante e Bazzano); Gaeta (Arenauta, Ariana, Sant’Agostino e Serapo) e Minturno (con la Spiaggia di Ponente). Alle spiagge si aggiungono gli approdi del porto di Sperlonga e la Base Nautica Flavio Gioia di Gaeta.

Nel Lazio bandiere blu anche a Trevignano Romano Via della Rena, e Anzio con le Riviere di Ponente, di Levante e Lido di Lavinio.

“Ottimo riconoscimento aver ottenuto otto bandiere sulle dieci assegnate al Lazio”, ha commentato il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli.

Per Latina e per Terracina in rappresentanza delle amministrazioni sono stati i commissari prefettizi Carmine Valente e Francesco Antonio Cappetta a ritirare il vessillo.

Quest’anno sono state assegnate 458 bandiere ad altrettante spiagge di 226 comuni italiani.