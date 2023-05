Bandiere Blu, Stefanelli: “Ottimo risultato per la Provincia di Latina”

LATINA – “Anche quest’anno la nostra provincia ha ottenuto un ottimo risultato vedendosi assegnare ben otto bandiere blu sulle dieci riconosciute complessivamente al Lazio. A guadagnare il vessillo i Comuni di Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Fondi, Sperlonga, Gaeta e Minturno ai quali si aggiungono gli approdi del porto di Sperlonga e la Base Nautica Flavio Gioia di Gaeta”. Lo dichiara il presidente della Provincia e presidente di ATO 4 Gerardo Stefanelli.

“Il riconoscimento odierno – commenta Stefanelli – testimonia da un lato la spiccata sensibilità ambientale delle amministrazioni comunali che hanno messo in campo tutti gli strumenti necessari per rispondere ai requisiti richiesti, dall’altro conferma il buon funzionamento del sistema di depurazione delle acque da parte di Ato 4, che rappresenta uno dei punti chiave per la qualità del nostro mare, dei nostri fiumi e dei nostri laghi.

Dietro a questo risultato infatti ci sono le condizioni delle acque di balneazione, l’efficienza della depurazione e della gestione dei rifiuti, la predisposizione di aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano, aree verdi, servizi in spiaggia, abbattimento delle barriere architettoniche, corsi d’educazione ambientale, strutture alberghiere, servizi d’utilità pubblica sanitaria, il sistema di informazioni turistiche certificazione ambientale delle attività istituzionali e delle strutture turistiche, pesca sostenibile. In definitiva un insieme di servizi integrati e l’adozione di misure per la salvaguardia del patrimonio naturalistico che rendono il litorale dei Comuni pontini attrattivo dal punto di vista ambientale e della qualità dell’accoglienza. Noi vogliamo continuare a investire sui sistemi di depurazione delle acque interne e di quelle marine – conclude Stefanelli – nella consapevolezza che rappresentano il principale biglietto da visita del nostro territorio”.