Chioschi incendiati al Lido di Latina, manifestazione solidale per sabato 27 maggio

LATINA – Mentre sono partiti a tempo di record i lavori di bonifica finalizzati alla ricostruzione del primo e del quinto chiosco distrutti da incendi dolosi appiccati a 48 ore di distanza sul tratto “B” del Lungomare di Latina, prosegue la mobilitazione della società civile.

“Gli incendi dolosi sul lungomare non possono passare inosservati e devono far scattare un immediato campanello d’allarme. Non possiamo chiudere gli occhi ma dobbiamo far sentire il nostro grido di indignazione davanti a queste azioni intimidatorie. Soprattuto verso il primo chiosco, diventato in questi anni simbolo di legalità”, sottolinea un gruppo di giovani cittadini che ha deciso di promuovere una nuova manifestazione per sabato prossimo, 27 maggio, alle 17.

L’invito è rivolto a tutta la comunità di Latina per una riunione nata per esprimere solidarietà ai gestori dei chioschi e per combattere ogni forma di criminalità.