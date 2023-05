Comunali 2023 a Lenola: a urne aperte Magnafico è già sindaco

LENOLA – Praticamente a votazioni ancora in corso, fra i comuni più piccoli al voto in questa tornata, è stato eletto il sindaco di Lenola, l’uscente Fernando Magnafico. Il primo cittadino infatti era unico candidato per l’area di centrodestra e aveva come unico rivale il quorum. Per essere riconfermato primo cittadino, infatti, l’affluenza doveva superare il 40%. I votanti sono stati il 70,72%, dimostrando anche la volontà di proseguire su questo percorso, come ci ha spiegato lo stesso sindaco

Unica anche la lista dei candidati consiglieri. In questo caso per sapere chi ce l’ha fatta e con quanti voti bisognerà attendere lo scrutinio.