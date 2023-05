Dopo il risultato ottenuto alle ultime votazioni Fare Latina si prepara agli Stati Generali

LATINA – Non si spegne l’entusiasmo del dopo elezioni nel gruppo Fare Latina, il movimento politico che, all’interno della civica di Matilde Celentano Sindaco ha ottenuto un ottimo risultato di consensi e preferenze con Annalisa Muzio, risultata essere la donna più votata tra le candidate in lista.

“Tutti i candidati del gruppo Fare Latina che hanno partecipato alla lista Celentano e hanno contribuito al raggiungimento dell’eccezionale risultato elettorale, si dichiarano entusiasti di aderire alle iniziative che il movimento Fare Latina promuoverà nei prossimi mesi. Annalisa Muzio, Roberto Stabellini, Alessandro Porzi, Alessio Martufi, Robert Scarica e Gianluca Miozzi – conferma Massimo Marini portavoce di Fare Latina – si riconoscono, finalmente, in un movimento civico che ha come principale obiettivo quello di realizzare i punti del programma del sindaco in linea con i princìpi che hanno da sempre ispirato quello che oggi viene chiamato il partito della città. Fare Latina ha già in programma un primo appuntamento di Stati Generali – aggiunge Marini – per approfondire e sviluppare proposte nelle diverse aree tematiche. Fare Latina, attraverso i suoi rappresentanti interni ed esterni al consiglio, sarà un importate punto di riferimento per tutti i cittadini che chiedono risposte”.

A fargli eco Manuel Di Giulio membro del direttivo e portavoce di Fare Latina che parla di un risultato elettorale figlio della grande compattezza e meticolosa programmazione del gruppo e della sua leader, Annalisa Muzio. “Fare Latina – aggiunge Manuel Di Giulio – dimostra di migliorarsi sempre di più ad ogni appuntamento elettorale consolidando quel format di civismo funzionale e concreto che incarna la politica e non l’antipolitica che ha caratterizzato altre realtà civiche su scala nazionale. Una comunità in grado di apportare un soddisfacente 30% alla lista di Matilde Celentano”.

Un risultato importante per un movimento che, nato tre anni fa, ha già avuto Annalisa Muzio eletta consigliere comunale in tutte e tre le tornate elettorali che si sono succedute in poco tempo a Latina.

“Quando abbiamo fondato Fare Latina – commenta Annalisa Muzio – il progetto era proprio quello di dare vita a un movimento politico civico in cui potessero trovare casa tutti coloro i quali volessero contribuire attivamente a fare politica a servizio della nostra città. Siamo orgogliosi di quanto fatto e del risultato ottenuto questa volta in cui non solo abbiamo consolidato il nostro gruppo ma siamo riusciti a raggiungere, con un enorme gioco di squadra, un risultato forse inaspettato da molti”.

Ad intervenire sui progetti futuri di Fare Latina anche Roberto Stabellini, candidato e membro del Direttivo del movimento. “Credo, senza se e senza ma, che il movimento Fare Latina incarni, oggi più che mai, quelle che sono vere le aspirazioni e ambizioni della nostra città. Il mio legame con il mondo del sociale e dell’impresa – aggiunge Stabellini – rappresenta una promessa da mantenere fino in fondo; con Fare Latina, al fianco di Annalisa Muzio all’interno del consiglio comunale, presenteremo proposte e progetti innovativi che daranno prestigio alla nuova amministrazione che sta per essere varata. Un ringraziamento va, ovviamente, a quelli che mi hanno accordato la loro fiducia esprimendo con il voto la preferenza nei miei confronti. Pur non essendo entrato in consiglio comunale sento forte la responsabilità nei loro confronti”.

Primo dei non eletti e nuovo entrato in Fare Latina, Alessandro Porzi. “La tornata elettorale appena terminata ci ha visti protagonisti come gruppo che, nel totale, ha superato i 2500 voti andando a rappresentare più del 35% dei voti presi dalla lista Celentano. Un risultato – commenta Porzi – che ci inorgoglisce e frutto di un lavoro di squadra fatto da un gruppo, quello di Fare Latina, dove sono entrato da poco ma a cui già sento di appartenere. Un gruppo coeso e determinato formato da persone che amano fare politica esclusivamente per il bene del territorio. Ho già espresso il mio massimo impegno per continuare a lavorare insieme e uniti; questo percorso appena iniziato già si preannuncia pieno di sfide, ma anche di nuovi traguardi. Continueremo a lavorare – conclude Alessandro Porzi – dentro e fuori il consiglio comunale, per far sì che tutti gli impegni presi con i nostri elettori, che torno a ringraziare, vengano portati a termine. Ci aspettano cinque anni di grande lavoro e di grandi soddisfazioni”.

Dietro di lui, come numero di preferenze, Alessio Martufi, 24 anni e alla sua prima esperienza politica e candidatura con Fare Latina. “Sono davvero felice per il risultato conseguito dalla lista Matilde Celentano Sindaco – Fare Latina – Rinascimento Sgarbi seconda lista della città, grazie soprattutto al contributo di Fare Latina, capitanato da Annalisa Muzio. Questo risultato legittima il coinvolgimento del nostro movimento nel governo cittadino – afferma Martufi – potendo peraltro contare sull’ingresso in consiglio di altri elementi che accrescono in maniera impensabile il nostro peso specifico nella politica di Latina. Dal mio canto continuerò a promuovere azioni tendenti allo sviluppo economico, sociale e ambientale della mia città, a coinvolgere i giovani su tematiche a loro care, restando a disposizione del mio movimento e sperando in un prossimo rinnovamento che consenta ai giovani di partecipare in maniera più fattiva alle decisioni che riguardano il futuro di Latina”.

Grande risultato di voti anche per Robert Scarica, altro volto nuovo di Fare Latina. “Nonostante non sia riuscito ad essere eletto sono, comunque, molto soddisfatto del risultato ottenuto. Adesso si comincia a lavorare con Fare Latina per la città. Il mio impegno era e sarà – afferma Robert Scarica – nei confronti di chi mi ha dato fiducia. Lavoreremo alla costituzione della Consulta per la Disabilità, all’attuazione del progetto del Disability Manager e a tutte le problematiche che riguardano le persone con disabilità con cui lavoro quotidianamente. Con Fare Latina incentiveremo lo sport inclusivo e il turismo sportivo, forze motrici, educative e formatrici necessarie per il nostro territorio. Un particolare ringraziamento – conclude Roberto Scarica – va al neo eletto sindaco Matilde Celentano, ad Annalisa Muzio, supporto e motivazione in questa intensa campagna elettorale e a tutta la famiglia di Fare Latina che mi ha accolto e fatto sentire subito parte integrante del gruppo”.

Ad unirsi ai ringraziamenti anche Gianluca Miozzi, altro voto nuovo della politica. “Questa campagna elettorale è stata, per me, una bellissima sorpresa – afferma Miozzi. Ho trovato in Fare Latina un gruppo molto unito. Continuerò a lavorare al loro fianco e resterò a disposizione dei cittadini. Il mio impegno personale sarà per lo sport e il sociale; sono già a lavoro – aggiunge ancora – per cercare associazioni o privati che vogliano investire nelle strutture sportive. Sto lavorando per poter installare un Pallone tensostatico per la pallavolo e perché no anche per gli altri sport. A chi ci ha votato chiedo di avere pazienza perché c’è davvero tanto da fare e da lavorare”