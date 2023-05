Latina calcio in campo contro Monopoli al Veneziani

LATINA – Il Latina calcio si appresta a debuttare nei playoff con il match in programma oggi alle 20.30 a Monopoli. Allo stadio “Veneziani” i nerazzurri saranno obbligati a vincere visto che ai padroni di casa, forti del miglior piazzamento in campionato, basterebbe anche un pareggio per passare il turno. Mister Di Donato ha recuperato Di Livio ma dovrà fare a meno di Bordin e del baby Pellegrino. In difesa quasi certo l’impiego di Eros De Santis che commenta così la partita