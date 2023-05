Matilde Celetano su Radio Immagine: “Rischio astensione? Ho fiducia che i cittadini voteranno”

LATINA – Negli ultimi giorni di campagna elettorale, Radio Immagine ha ospitato i due candidati alla carica di sindaco di Latina: martedì 9 maggio è toccato a Damiano Coletta rappresentante del campo progressista, mentre oggi mercoledì 10 maggio, alla candidata del centrodestra Matilde Celentano.

Celentano, medico fisiatra, è stata due volte consigliera comunale di Fratelli d’Italia, durante il primo mandato a guida civica e nell’ultima breve consiliatura sempre come capogruppo di Fratelli D’Italia. La sua candidatura è sostenuta da tutto il centrodestra: oltre a Fratelli D’Italia, Lega, Forza Italia, Udc, Dc, e dalla Lista Matilde Celentano Sindaco nella quale sono confluiti il movimento di Vittorio Sgarbi e Fare Latina di Annalisa Muzio.

“Un onore essere stata candidata, ma avverto anche l’onere e la grande responsabilità verso la mia città”, ha detto intervenendo in diretta su Radio Immagine e su Immagine Tv (canale 212 del digitale terrestre) in apertura di un’agenda fittissima di impegni. Pezzo preferito scelto per l’intermezzo musicale, SereNere: “Con le mie figlie ascoltiamo sempre Tiziano Ferro, e ho scelto questa canzone anche perché tutti possiamo avere sere nere, ma poi deve sempre prevalere la speranza”.

Sull’imminente voto, la Celentano ha definito positiva la principale novità di questo turno elettorale che vede il confronto polarizzato tra centrodestra e centrosinistra e che si decida in una sorta di ballottaggio al primo turno.

Esiste il rischio astensione? “Il problema esiste, ma vedo partecipazione. Credo che i cittadini di Latina risponderanno”, ha risposto la candidata

.