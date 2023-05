Latina, riapre una parte della Biblioteca Aldo Manuzio

LATINA – Riapre al pubblico una parte della Biblioteca Aldo Manuzio di Latina. A distanza di quattro anni dall’avvio dei lavori, è stato il commissario straordinario Carmine Valente a spalancare la porta della biblioteca per i più piccoli e dell’aula-studio che si trova all’ingresso dell’edificio comunale che affaccia su Corso della Repubblica.

“La strada per completare i lavori della biblioteca è ancora lunga, almeno un anno e mezzo” – ha spiegato l’ingegner Stefano Varsalona che dirige l’opera: “Dopo le dimissioni del precedente progettista, ho preso io a cuore questo lavoro. Dopo aver ricucito i rapporti con la ditta, in meno di un mese siamo riusciti a completare il lavoro viste anche le richieste arrivate dalle varie scuole che avevano bisogno di spazi idonei ai più piccoli”. Nell’ala che resta chiusa, mancano ancora i lavori a soppalco, controsoffitto e impianti.

La presentazione ai media del primo step dei lavori di ristrutturazione e adeguamento dello stabile che (come il teatro D’Annunzio) mancava di agibilità, ha rappresentato anche il saluto ufficiale del commissario Valente che dopo le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio resterà in Comune soltanto formalmente e per la strettissima ordinaria amministrazione, in attesa che si riunisca il nuovo Consiglio Comunale e che il sindaco eletto formi la giunta. La stessa sera del 15 maggio al termine dello scrutinio infatti il nuovo sindaco salirà in Comune per il saluto e prenderà possesso dei suoi uffici.

IL COMMISSARIO VALENTE al microfono di Francesca Balestrieri