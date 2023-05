Matilde Celentano proclamata sindaco di Latina: “La mia porta è aperta per tutti”

LATINA – Matilde Celentano è stata proclamata sindaca di Latina oggi pomeriggio in una gremita aula consiliare del Comune. Si tratta della prima donna sindaco a guidare la città capoluogo: “Sarò il sindaco di tutti – ha detto – già domani inizieremo a lavorare. Nella mia stanza porterò le foto delle mie figlie.

Ed effettivamente già domani la sindaca incontrerà il Prefetto Maurizio Falco per trattare il tema della sicurezza. Si affronteranno due temi in particolare: i siti dismessi e i righi che hanno interessato due chioschi sul Lungomare di Latina.

“Si tratta di episodi inquietanti. Confido nelle indagini affidate alla Squadra Mobile di Latina per fare luce su questa brutta pagina”. “La sicurezza urbana – ha dichiarato il sindaco – è una delle priorità che affronteremo. Ce lo chiede la comunità. Noi cercheremo di dare concretezza alle misure possibili, come implementazione e messa a sistema della videosorveglianza e potenziamento della Polizia Locale. I temi della sicurezza resteranno al centro della nostra politica”. Nel primo pomeriggio di oggi i consiglieri comunali Gianluca Di Cocco ed Enzo De Amicis, e il direttivo di Fare Latina, si sono recati sul lungomare per un primo sopralluogo alle strutture danneggiate dagli incendi. “Un atto dovuto di fronte a questa vicenda che sta allarmando i cittadini e in particolare gli operatori economici del lungomare. La sicurezza del territorio, la messa in sicurezza dei siti dismessi, già teatro di degrado e di episodi di violenza restano al centro della nostra politica”, ha concluso il sindaco Celentano.

In merito alla giunta non ci sono ancora i nomi, ma i partiti stanno lavorando per capire chi dovrà ricoprire gli assessorati. Per alcuni saranno necessarie figure tecniche.