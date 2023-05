Olimpia, l’aquila della SS Lazio a Latina

LATINA – Tanti tifosi e tanti curiosi, entusiasmo sportivo e non solo ieri pomeriggio in Via Diaz a Latina dove davanti al Caffè degli Artisti è arrivata Olimpia, l’aquila della SS Lazio che all’Olimpico sorvola il campo di calcio prima degli incontri casalinghi dei biancocelesti. Il bellissimo rapace, abituato alle folle, al braccio del suo falconiere si è lasciato ammirare e anche accarezzare. La visita di Olimpia è stata un modo per festeggiare i dieci anni dalla conquista della storica Coppa Italia contro i rivali di sempre della Roma. Esposti nell’occasione anche il pallone dell’incontro e la maglia di Lulic che ne fu protagonista.