Oroscopo del giorno 16 Maggio 2023 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Mercurio è in quadrato con la Luna nel vostro segno e crea un clima di tensione all’interno delle relazioni sentimentali. In coppia, i vostri sbalzi di umore porteranno a discussioni contrastanti con il partner. Per i single, la giornata non sarà favorevole agli incontri: sarete più freddi e distanti del solito. Questa situazione è transitoria e nei giorni a seguire sarete più disponibili. A lavoro, sarà difficile condividere le altre opinioni: siete più critici del solito e niente sembra accontentarvi. Dovreste evitare discussioni importanti per non creare inutili dispute. Per quanto riguarda la salute, visto il vostro nervosismo, sarete al limite dell’esaurimento. Ricordatevi di rilassarvi per trovare una certa tranquillità.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(21 aprile – 20 maggio)

La Luna è in opposizione con Urano nel vostro segno e vi rende più sospettosi del solito. In coppia avete bisogno di elementi concreti per rassicurarvi e spingerete il partner a provare il suo amore. La sua reazione dovrebbe rasserenare la vostra giornata. Single: vorreste più impegno da parte del vostro prescelto e non esiterete a farglielo notare. Sta a voi trarne le conclusioni. Professionalmente, iniziate a pensare di più all’evoluzione del mestiere: le Stelle vi daranno una visione concreta sulle possibili proposte in più. Avrete tutte le carte in regola se adotterete un comportamento solidale. Per quanto riguarda la salute, vi sentite abbastanza in forma considerando tutto quello che avete fatto ultimamente. Provate a riposarvi di più per recuperare ciò che la fatica ha diminuito.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 maggio – 21 giugno)

Marte è in quadrato con Urano nel vostro segno. In coppia, la riflessione e l’azione saranno i due poli che dovranno guidarvi in una giornata che potrebbe risultare faticosa. Vi accorgerete che sarà il modo migliore per evitare l’indecisione o l’impulsività che potrebbe farvi compiere gesti di cui poi vi pentireste. Single: la vostra suscettibilità potrebbe ritorcersi contro di voi. Professionalmente, siete meticolosi e questo vi permetterà di proseguire con maggiore sicurezza nei vostri progetti. Per quanto riguarda la salute, non riuscite a gestire lo stress accumulato. Pensate alla possibilità di provare alcune sedute di massaggio: riuscireste a rilassare sia il corpo che la mente.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(22 giugno – 22 luglio)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, abbandonerete le prese di posizione rigide per far spazio a maggiore disponibilità e dolcezza: gli slanci affettivi e passionali vi faranno bene e contribuiranno ad una vita gratificante, serena e mai monotona. Single: la vostra vita sociale riceverà impulsi deliziosi da Plutone e le possibilità di conoscere persone intriganti, o magari la vostra metà sono oramai imminenti. A lavoro sarà un giorno abituale: non avrete nessun tipo di preoccupazione. Dal punto di vista della salute, siete in ottime condizioni: non superate certi limiti e potreste godere a lungo di un buon equilibrio tra il corpo e la mente.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, la giornata sarà improntata sull’amore: sentimenti profondi e passione saranno i piatti prelibati di cui vi nutrirete con abbondanza. Single: l’aspetto astrale potrebbe farvi innamorare sopratutto se deciderete di uscire ed incontrare persone nuove. Professionalmente saprete gestire al meglio i vostri obblighi e troverete anche il tempo per rivisitare alcune possibilità. Potreste avere un’idea vincente per lo sviluppo lavorativo. Per quanto riguarda la salute, passerete dei momenti tranquilli e rilassanti. Finalmente vi sentite stabilizzati dopo un periodo piuttosto tribolato.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

La Luna è in opposizione con Urano nel vostro segno ed individua un momento pericoloso per le coppie fragili: le divergenze si moltiplicheranno. Le coppie più stabili invece troveranno un buon compromesso per superare questa tempesta. Single: le Stelle vi invitano a godervi la vita e sostengono le vostre scelte. Professionalmente, tensioni, cavilli e malumori saranno all’ordine del giorno. Fate attenzione a non reagire troppo impulsivamente ed irragionevolmente. Per quanto riguarda la salute, tutto va molto bene: vi sentite in ottima forma fisica e godete di un buon morale.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 2/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Mercurio è in quadrato con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia potreste dover prendervi una pausa per analizzare la vostra situazione. Parlate col partner e spiegategli i vostri motivi per non creare dei sospetti. Single: se avete un appuntamento dovreste cercare di mantenere la calma e non fare commenti inappropriati. Professionalmente, potreste essere incolpati da uno dei collaboratori per il vostro lavoro o comportamento. Non apprezzerete le sue osservazioni, tuttavia, la critica è costruttiva e vi consentirà il progresso e l’efficienza. Per quanto riguarda la salute potreste avere dei disturbi intestinali o dei bruciori di stomaco. Adottate un’alimentazione più sana e cercate di passare il giusto tempo a tavola: non mangiate troppo in fretta.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Urano è in sestile con Venere nel vostro segno. In coppia, la presenza di Venere cercherà di farvi approdare ad una situazione sentimentalmente matura su cui porre le basi per un futuro lungo e consapevole. Grazie a Urano i sogni saranno vissuti più sulla terra che nella fantasia e se qualche rapporto è pericolante, sarà la volta buona per eliminarlo o farlo rifiorire. Single: le Stelle vi aiuteranno a trovare l’amore e vi promettono un futuro radioso. A lavoro siete dinamici ed efficienti e nessuno avrà nulla da ridire. Per quanto riguarda la salute, la maggior parte di voi sarà in ottima forma: cercate di divertirvi di più e sfruttate questa energia per godervi la vita.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Marte è in quadrato con Urano nel vostro segno. Sentimentalmente, i single non dovrebbero aspettarsi troppo da un possibile incontro: non è necessariamente quello giusto. In coppia, sarà una giornata caotica: potreste rendervi conto che le vostre aspirazioni sono incompatibili, tuttavia, se ne parlerete, potreste superare queste avversità. A lavoro non sarete né motivati tanto meno efficienti: fate attenzione a non rimanere bloccati in questa situazione a lungo. Per quanto riguarda la salute, ultimamente avete sfruttato al massimo le vostre risorse e potreste sentirvi stanchi: cercate di dormire un po’ di più per recuperare le vostre energie.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno e circonderà gli amori con un velo di mistero. In coppia, il partner è un po’ enigmatico: non cercate di capire tutto e lasciatevi trasportare perché questo cambiamento ravviverà il vostro rapporto. Single: non decidete in fretta perché potreste fraintendere le intenzioni del vostro prescelto. Professionalmente, la vostra capacità di prevedere le problematiche prima che accadano saranno molto utili. Per quanto riguarda la salute, siete abbastanza in forma, tuttavia, sotto l’influenza delle dissonanze venusiane, potreste soffrire di vertigini se vi sforzerete troppo intensamente.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 5/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

La Luna è in opposizione con Urano nel vostro segno. Il vostro partner, per chi vive in coppia, vi sarà vicino nei vostri sforzi e vi ispirerà nel superare gli ostacoli: cercate tuttavia di ricambiare. I single sono molto carismatici ed è probabile che la serata porti buone sorprese. Professionalmente, saprete gestire al meglio qualsiasi tipo di situazione. I collaboratori apprezzeranno la vostra serietà ed il vostro coinvolgimento. Per quanto riguarda la salute, le Stelle vi portano sia una boccata d’aria fresca che un po’ di tensione. Nel complesso, non dovreste sentire grandi disturbi: rilassatevi e fate quello che vi piace.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

La Luna è in opposizione con Urano nel vostro segno. In coppia, avrete difficoltà a vedere le cose in maniera realistica ed il vostro giudizio vi indurrà indubbiamente ad un comportamento eccessivamente critico. Non date la colpa al partner senza prove affidabili. Single: le possibilità saranno molto inferiori, con successi limitati e di poco conto nella ricerca del proprio amore. Professionalmente non siete molto soddisfatti: alcuni dei collaboratori potrebbero chiedervi degli sforzi in più anche se non vi sembra il caso. Tuttavia, dovreste considerare alcuni consigli ricevuti. Per quanto riguarda la salute, i vostri sentimenti disturbano il vostro equilibrio generale: cercate di vedere il lato positivo della vita e rilassate la mente.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.