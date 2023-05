Terracina, chiuso e già riaperto Ponte Sisto

TERRACINA – E’ stata revocata nel pomeriggio di venerdì dal Comune di Terracina l’ordinanza di chiusura del ponte Sisto lungo via Badino, interdetto alla circolazione nella giornata di giovedì dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco che rilevava come “al passaggio degli automezzi, le piastre metalliche a copertura del giunto tra l’impalcato del ponte lato Terracina e la sponda si muovono non garantendo la sicurezza al transito dei mezzi sulla carreggiata”.

La ditta privata proprietaria della struttura provvisoria – secondo quanto si legge nel provvedimento firmato dal dirigente della Polizia Locale Michele Orlando – “la Janson Bridging Italia srl ha comunicato l’avvenuta esecuzione di accertamento tecnico sul ponte, dal quale si è potuto rilevare che nulla osta alla temporanea riapertura del traffico”. Per questo è stata disposta “la revoca con effetto immediato dell’Ordinanza n. 48 del 24/05/2023 e il ripristino temporaneo della normale circolazione dinamica dei veicoli sulla S.P. Badino in corrispondenza del ponte “Fiume Sisto”, ovvero dal Km 9+400 al Km 9+450, in attesa – si legge ancora – della realizzazione degli eventuali interventi di manutenzione programmati.

L’ORDINANZA –

E’ chiaro che la struttura metallica presa a noleggio per ripristinare il passaggio sul fiume Sisto dopo l’abbattimento della vecchia e ormai pericolante struttura in cemento armato, resta un problema per il Comune di Terracina obbligato a pagare un costoso canone annuale e la manutenzione.